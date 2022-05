/R E P R I S E -- Convocation - Annonce concernant le port de Gaspé/





GASPÉ, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant le port de Gaspé. Le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, la présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Mme Anne Dupéré, et le président du conseil d'administration, M. Gerry Carter, seront également présents.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 16 mai 2022



HEURE : 10 h 00



LIEU : Gaspé

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux Transports

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :