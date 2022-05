Ajustements de prix en SAQ - Prix des vins et spiritueux : un reflet de la situation économique actuelle





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Du 11 au 21 avril dernier, les membres d'A3 Québec ont négocié le prix départ de plusieurs centaines de produits en quelque 10 jours. Négocié au nom de leurs producteurs et fournisseurs, le prix départ est le prix auquel le vigneron ou le distillateur vend son produit à la SAQ. À cela s'ajoutent ensuite les frais de transport, les droits de douane et d'accise, les frais de service au prix d'achat afin de déterminer le prix de base sur lequel s'applique la majoration de la SAQ. Les coûts de financement des programmes Éduc'alcool et la collecte sélective au prix, la taxe spécifique du Québec, la TPS et la TVQ s'additionneront ensuite.

Deux ajustements de prix par an

À la SAQ, les ajustements à la hausse se font deux fois par année sur la presque totalité des produits alors que l'Ontario le permet à l'année, ce qui peut expliquer l'impression du consommateur québécois de subir un ajustement plus significatif alors qu'il est seulement moins fréquent.

Les éléments qui composent le prix détail du vin, des bières et des spiritueux vendus à la SAQ ne diffèrent pas des autres industries agroalimentaires, outre que la SAQ est une entreprise d'État et donc que ses profits sont versés en dividendes au gouvernement et réinvestis dans notre société.

Les producteurs demandent des ajustements afin de refléter réalistement l'augmentation des coûts de production, des matières premières, d'énergie et de main-d'oeuvre. Comme tous les autres biens de consommation, les vins et les spiritueux n'échappent malheureusement pas à la situation économique actuelle, cette situation se traduisant la plupart du temps par une hausse de prix du bien ou encore une « réduflation » du bien. Dans le cas des vins et des spiritueux, les formats sont immuables, il n'est donc pas possible de réduire la quantité de vin dans la bouteille. A3 Québec est donc très concernée par les autres solutions afin de s'assurer de la pérennité de ces derniers.

« Du producteur au consommateur, A3 Québec et ses membres ont travaillé afin d'assurer un prix juste et qui reflète la réalité économique et environnementale mondiale. Les vins et spiritueux ne sont pas différents des autres biens de consommation, il était important pour les membres d'A3 Québec de trouver un équilibre afin d'assurer la pérennité des producteurs offrant une belle gamme de produits aux consommateurs québécois ainsi qu'un prix équitable pour ces derniers. » - Catherine Lessard, directrice générale d'A3 Québec.

À propos de A3 Québec

A3 Québec est une association réunissant près de 75 agences de vins et spiritueux qui, ensemble, emploient au-delà de 1 000 personnes, ici au Québec, et représentent 95% des vins que l'on trouve dans les succursales de la SAQ. Il s'agit d'experts qui suivent les tendances vinicoles mondiales afin offrir des produits qui servent la population du Québec. Par leur approche proactive et transparente, il assure la promotion et la défense des intérêts des agences de représentation de producteurs de boissons alcooliques en exerçant une influence sur les parties prenantes et en les sensibilisant sur les enjeux commerciaux entraînant des répercussions sur le marché québécois.

