INVITATION MÉDIA - UNE SOLUTION AU RECYCLAGE INADÉQUAT DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS - Lancement officiel de l'organisme GoRecycle





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme à but non lucratif GoRecycle invite les médias à une conférence de presse qui soulignera le lancement officiel de l'organisation auprès du grand public. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette, ainsi que Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, prendront également la parole lors de l'événement. GoRecycle a la mission de contribuer massivement à la réduction des gaz à effet de serre (GES) en offrant une solution adéquate au traitement des halocarbures; des gaz contenus dans les appareils réfrigérants, dont le rejet est illégal au Québec et au Canada.

C'est dans ce contexte et pour souligner l'urgence d'agir que les représentants des médias sont cordialement invités à assister à cette conférence de presse importante qui se tiendra le lundi 16 mai à 13 h, à la Maison du développement durable à Montréal.

Quoi CONFÉRENCE DE PRESSE : LANCEMENT OFFICIEL DE GORECYCLE Quand Lundi 16 mai 2022, à 13 h 00

Les médias seront admis dans la salle dès 12 h 45. Qui Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,

ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC Où Maison du développement durable Salle Clark 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Qc, H2X 3V4

À noter : Il sera possible d'effectuer des entrevues individuelles avec les intervenants sur place dès la fin de la conférence de presse.

R.S.V.P. : Andréanne Demers [email protected] .

À PROPOS DE GORECYCLE

GoRecycle est un organisme à but non lucratif collectif reconnu par RECYC-QUÉBEC qui représente les détaillants, distributeurs et manufacturiers qui se sont unis pour améliorer le recyclage d'appareils ménagers domestiques au Québec. Présent dans plus de 260 points de dépôt au Québec, GoRecycle finance et gère les activités de recyclage de ces appareils. GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC assurant le recyclage de certains appareils ménagers réfrigérants, tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs domestiques. Il a pour mission d'encadrer les pratiques liées à la gestion du recyclage des appareils ménagers en mettant en place des programmes qui sont à la fois efficaces, bons pour l'environnement, et qui proposent des solutions de conformité à l'industrie.

