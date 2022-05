ISG SourceIT EMEA explore les stratégies de sourcing sur un marché des services IT en plein essor





A l'occasion de la toute première conférence ISG SourceIT EMEA, les experts en sourcing se réuniront à Paris pour discuter des dernières tendances en matière de technologie et de services aux entreprises, ainsi que des modèles de delivery. La conférence, organisée par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), une société mondiale de recherche et de conseil en technologie, se tiendra les 17 et 18 mai à l'Hôtel Lutetia.

Cet événement intervient à un moment où la demande pour ces services est en hausse, selon les résultats de l'ISG Indextm EMEA. Le dernier rapport a révélé qu'au premier trimestre 2022, la valeur contractuelle annuelle (VCA) du marché européen a atteint des niveaux record pour les services IT et les services aux entreprises basés sur le cloud. Le dynamisme du marché des services managés ne cesse de se confirmer.

« Le marché européen des services IT voit une croissance régulière, et les chiffres de l'ISG Indextm EMEA ont montré que la valeur contractuelle annuelle (VCA) combinée du marché a atteint le chiffre record de 7,5 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente », a indiqué Hervé Ferrouillat, partner ISG et chairman de l'événement ISG SourceIT. « Cette demande accrue est accompagnée d'un besoin de prendre en compte à la fois les enjeux de sourcing et de gouvernance, qui permettront aux entreprises de tirer tout le bénéfice des services et des technologies qu'elles achètent. »

Selon d'autres résultats de l'ISG Index T1 2022, la demande de services cloud dans la région EMEA a atteint le chiffre record de 3,9 milliards de dollars, en hausse de 44 %. Le segment représente 51 % du marché combiné, la proportion la plus élevée jamais atteinte.

Lors de l'événement ISG SourceIT, les experts en sourcing exploreront l'impact de la demande croissante du cloud dans le secteur public, qui exige un processus d'appel d'offres sur mesure pour la sélection compétitive de fournisseurs ; comment le concept du « cloud souverain » impacte les opérations de l'entreprise, ainsi que les cadres Cloud FinOps qui rassemblent les équipes métiers, ainsi que les équipes d'ingénierie et financières.

Des sessions animées par des experts couvriront également les enjeux autour de l'amélioration de la gestion du cycle de vie des contrats, de l'efficacité de la gestion des fournisseurs, et des économies de coûts. Elles discutent également le sujet de l'identification et de la limitation des fuites de valeur dans les accords d'externalisation, ainsi que de l'ajout de contrôles de cybersécurité aux accords de sourcing.

« Dans le cadre de leur transformation digitale, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis. Elles doivent entre autres gérer la complexité de leurs infrastructures et assurer la sécurité de leurs données dans un monde multi-cloud hybride où les cyber-attaques se multiplient. Le sourcing des services et solutions IT dans ce contexte hybride se doit d'être particulièrement agile et en recherche constante de création de valeur pour les clients. La collaboration avec un écosystème étendu contribue notamment à répondre à cet objectif », a indiqué Philippe Roncati Président Kyndryl France

L'ISG SourceIT EMEA est sponsorisé par Kyndryl, HCL, Tech Mahindra, T-Systems, Wipro et WNS. Le Technology Business Management (TBM) Council et FITT France sont les sponsors média de l'événement.

Pour toute information complémentaire et relative à l'inscription, rendez-vous sur le site web de l'événement.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Plus de 800 entreprises font confiance à ISG, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels aptes au numérique opérant dans plus de 20 pays ; une équipe mondiale connue pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de la technologie et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de places de marché les plus complètes de l'industrie.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.isg-one.com.

