Soricimed nomme Frank Michalargias au poste de directeur financier

Son expertise approfondie du secteur des soins de santé et son expérience des marchés publics sont une valeur ajoutée exceptionnelle à l'équipe

MONCTON, NB, le 16 mai 2022 /CNW/ - Soricimed Biopharma Inc., (Soricimed) a nommé Frank Michalargias au poste de directeur financier. Soricimed, dont le siège social est situé à Moncton (N.-B.), est une entreprise en soins cliniques qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies ciblées contre le cancer.

Au cours d'une carrière prolifique de plus de 25 ans dans le domaine des finances et des opérations, M. Michalargias a occupé des postes de direction dans des entreprises privées et cotées en bourse, dans divers secteurs et régions. Il a récemment occupé le poste de directeur financier chez Helix Biopharma Corp, une société de biotechnologie cotée à la Bourse de Toronto et spécialisée dans le développement de médicaments en oncologie, où il était responsable des rapports financiers externes et internes, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, des prévisions, de la trésorerie et des initiatives liés aux marchés financiers.

M. Michalargias était auparavant directeur financier chez AP Plasman Corporation, Trailmobile Corporation et Multy Industries, Inc. ainsi que directeur financier principal chez CFM Corporation. Il est comptable agréé et expert-comptable certifié en plus d'avoir obtenu un baccalauréat ès arts en commerce et en économie de l'Université de Toronto.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir recruté un cadre financier du calibre de Frank à ce poste clé et à un moment si important pour notre entreprise », a déclaré Robert Bruce, PDG de Soricimed. « Ses connaissances approfondies des marchés financiers et ses accomplissements au sein d'entreprises majeures qu'il a soutenu avec brio dans le changement et la croissance, dont plus de la moitié évoluait dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, sera un atout considérable pour Soricimed, alors que nous continuons à faire avancer nos programmes cliniques clés ».

« C'est un moment extraordinaire pour rejoindre Soricimed et je suis incroyablement heureux de cette opportunité de contribuer au travail unique de la société dans le domaine oncologique », a déclaré Frank Michalargias. « Je suis impatient de soutenir l'entreprise à exécuter son plan stratégique et à créer de la valeur pour ses actionnaires ».

À propos de Soricimed Biopharma Inc.

Soricimed est une société privée en phase clinique qui se concentre principalement sur le développement de traitements ciblés contre le cancer. Soricimed a été créée à la suite de la découverte d'une famille unique de peptides paralysants et anticancéreux. La société s'est engagée à propulser cette découverte en nouvelles thérapies qui offrent des options de traitement puissantes pour ceux vivant dans des conditions souvent dévastatrices.

Le médicament oncologique de stade clinique de Soricimed, le SOR-C13, un peptide anticancéreux ciblé, s'est vu accorder le statut de médicament orphelin pour le traitement des cancers du pancréas et des ovaires par la Food and Drug Administration des États-Unis. De plus, un traitement ciblés par radionucléides à base de récepteurs peptidiques est en développement préclinique. Pour plus d'informations, visitez : www.soricimed.com.

