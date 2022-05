Près d'un million de dollars d'investissement d'amorçage pour MetaAge, la plateforme turque du métavers





MetaAge, une plateforme du métavers basée sur la blockchain Solana, a attiré près d'un million de dollars en investissements d'amorçage, ont déclaré ses gestionnaires de projets cette semaine. En développement en Turquie, la plateforme vient d'entrer dans sa phase alpha, durant laquelle elle projette de travailler en étroite collaboration avec 50 projets NFT mondiaux.

"Nous projetons une expansion mondiale dans un avenir relativement proche", déclare Mustafa Ekinci, créateur et cofondateur de MetaAge. "La plateforme a déjà suscité un vif intérêt à l'international", ajoute-t-il, notant que sa communauté en plein essor sur Discord comprend désormais plus de 10 000 personnes dans le monde entier, et que la plateforme compte en outre 4 000 personnes sur liste éprouvée.

"Un monde virtuel en soi"

MetaAge est une plateforme de réalité augmentée dans laquelle les utilisateurs peuvent faire quasiment tout ce qu'ils font dans la vie réelle, comme socialiser, jouer à des jeux, acheter des biens et générer des revenus. "Ouvert à tous, MetaAge promet aux utilisateurs une expérience en ligne quasiment illimitée", déclare Ekinci.

La plateforme disposera à terme de sa propre devise, $AGE, grâce à laquelle les utilisateurs pourront acheter des biens et investir dans de l'immobilier virtuel. Le 25 mai, MetaAge proposera ses 5 000 premières parcelles de terrain à un prix unitaire de deux Solanas.

Une fois la dernière phase du projet terminée, les utilisateurs pourront découvrir MetaAge avec des casques de réalité virtuelle et d'autres technologies portatives. "Nous sommes en train de développer cette technologie, avec une transition totale attendue durant la première moitié de 2023", déclare Ekinci.

"La plateforme est un monde virtuel en soi, dans lequel les utilisateurs peuvent passer du temps avec leurs amis, et s'en faire de nouveaux, dans des clubs, des parcs, des galeries d'art NFT, et un large éventail de lieux de divertissement virtuels."

"Réinvention de l'internet"

Plus tôt dans l'année, Citigroup a estimé que l'économie du métavers augmentera de huit trillions à 13 trillions de dollars d'ici 2030. Selon Ekinci, les entreprises "suivent la technologie métaverse de très près."

Trem Global, une société d'investissement basée à Istanbul, a récemment utilisée la nouvelle plateforme MetaAge pour y organiser sa toute première réunion dans le métavers.

"Nous sommes très enthousiastes à propos du potentiel illimité de la technologie Web 3.0, qui constitue la réinvention de l'internet", déclare Ekinci.

