Plate-forme de transport solidaire : La Pologne va construire un nouveau hub aéroportuaire

VARSOVIE, Pologne, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le nouveau hub prévu en Pologne est ce dont l'OTAN a besoin en termes de mobilité militaire et ce que l'Union européenne a en tête lorsqu'elle discute de ce sujet, a déclaré le général Ben Hodges, ancien commandant des forces terrestres américaines en Europe, à l'agence de presse polonaise. Les événements en Ukraine montrent que ces mots sont encore plus pertinents aujourd'hui.

Le Solidarity Transport Hub (STH) est un aéroport entièrement nouveau, préparé par le gouvernement polonais depuis 2017. Il doit être construit en 2027 et disposera d'une capacité de 40 millions de passagers par an dans la première phase. Sa caractéristique la plus importante sera une intégration des transports aérien, ferroviaire et routier.

Plusieurs objectifs

L'aéroport de Solidarité est un projet civil, mais il permettra également de renforcer la sécurité de la Pologne et des PECO. En période de conflit armé, les aéroports (y compris les aéroports civils) sont parfois utilisés pour le transport d'unités militaires (notamment les forces de réaction rapide), d'équipements, de marchandises ou d'aide humanitaire.

Dans la terminologie militaire, ce mécanisme est appelé « double usage ». Les infrastructures à double usage peuvent être utilisées par les forces de l'OTAN lorsque c'est nécessaire. - Nous avons besoin de profondeur et de redondance dans les infrastructures de transport. Le projet STH ajoutera une capacité qu'aucun autre noeud en Pologne (ou ailleurs en Europe de l'Est) ne peut égaler, a ajouté le général Hodges dans sa déclaration à l'Agence de presse polonaise.

Investissement intermodal

L'intermodalité et l'excellent raccordement de l'aéroport avec toutes les parties de la Pologne et de l'Europe, notamment sa partie centrale et orientale, constitueront également un avantage important du STH. L'aéroport de Solidarité sera situé au centre du nouveau réseau ferroviaire de 1981 kilomètres de long. L'emplacement de la plateforme à proximité de l'autoroute A2 et à mi-chemin entre Varsovie et Lodz permettra également une intégration pratique des infrastructures.

Ces caractéristiques permettront de recharger immédiatement les équipements ou les marchandises sur le transport ferroviaire ou routier. Il sera donc possible de déplacer efficacement des personnes ou des marchandises du centre de la Pologne vers n'importe quelle région d'Europe.

« Le STH, malgré sa nature civile, a également un impact significatif en termes de défense de notre pays. Bien sûr, il ne s'agira pas d'une base militaire, mais d'un point extrêmement important du flanc oriental de l'OTAN, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation significative de la mobilité militaire », souligne le ministre délégué aux infrastructures, Marcin Hora?a, conseiller du gouvernement pour le STH.

Des investissements nécessaires de toute urgence

La société STH, créée pour réaliser cet investissement, consulte les forces armées sur les paramètres de l'investissement supposé depuis 2019. Le processus est en cours, s'alignant sur la préparation du plan directeur de l'aéroport ou des études de faisabilité des projets ferroviaires du STH.

« L'aéroport solidaire et les investissements ferroviaires peuvent être comparés au coeur et au système sanguin d'un corps humain. Une bonne circulation sanguine nous permet non seulement de fonctionner dans la vie quotidienne, mais peut être cruciale pour notre survie dans des situations de crise. Le coeur du système de transport polonais ne doit jamais cesser de fonctionner », Miko?aj Wild, PDG de la société STH.

Plus d'informations : https://www.cpk.pl/en/news/solidarity-transport-hub-strategic-investment-for-the-security-of-poland-and-central-and-eastern-europe

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1817768/Solidarity_Airport_KPF_Architects.jpg

