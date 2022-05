La Foire internationale du livre d'Abu Dhabi dévoile un programme d'activités passionnant pour sa 31e édition





La 31e édition de la foire accueille plus de 1 100 éditeurs de plus de 80 pays et propose plus de 450 événements culturels et axés sur le savoir, ainsi que des séminaires littéraires et des activités interactives

ABU DHABI, EAU, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi (ALC), qui fait partie du Département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a dévoilé le programme des activités de la prochaine Foire internationale du livre d'Abu Dhabi (ADIBF) 2022, lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à la Fondation culturelle d'Abu Dhabi.

La 31e édition de l'ADIBF rassemble plus de 1 100 éditeurs de plus de 80 pays et propose plus de 450 activités diverses qui répondent aux aspirations du public, notamment des tables rondes, des séminaires, des soirées littéraires et culturelles, les activités du programme professionnel pour les éditeurs et des activités destinées aux enfants, toutes présentées par des experts et des universitaires de premier plan.

La conférence de presse s'est déroulée en présence de Son Excellence Dr Ali Bin Tamim, président de l'ALC, de Saeed Hamdan Al Tunaiji, directeur exécutif suppléant de l'ALC et directeur de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi, et d'Abdul Raheem Al Bateeh Al Nuaimi, directeur général suppléant d'Abu Dhabi Media (partenaire platine de l'ADIBF), ainsi que d'une foule de personnalités et de passionnés de la culture. Une délégation allemande de la Foire du livre de Francfort a participé à la conférence, dont Claudia Kaiser, vice-présidente de la Foire du livre de Francfort.

S'exprimant lors de la conférence, S.E. Dr Ali bin Tamim a déclaré : « La Foire internationale du livre d'Abu Dhabi est l'incarnation d'une vision exceptionnelle énoncée par un leader exceptionnel, notre père fondateur, feu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui croyait que la construction et le progrès d'une société commencent par des individus s'engageant à améliorer leurs connaissances, à maîtriser la science et à affiner leurs compétences culturelles et créatives ».

« La Foire internationale du livre d'Abu Dhabi a été un tournant pour le secteur culturel local et, pendant plus de trois décennies, a présenté une plateforme de premier plan pour faire découvrir au monde notre culture et nos civilisations arabes et émiriennes. Avec cette nouvelle édition de la Foire, nous restons déterminés à faire progresser l'exposition et à soutenir le secteur de l'édition et ceux qui y travaillent. C'est dans cette optique que nous accueillons des experts, des parties prenantes et des éditeurs du monde entier pour la première édition du Congrès international de l'édition arabe et des industries créatives, qui se tient dans le cadre de l'ADIBF », a révélé S.E. bin Tamim.

Dans son discours virtuel, Juergen Boos, directeur de la Foire internationale du livre de Francfort, a souligné l'importance de l'ADIBF, la décrivant comme un poids lourd de l'industrie de l'édition, tout en mentionnant que le fait que la manifestation accueille l'Allemagne en tant qu'invité d'honneur incarne les liens culturels étroits entre les Émirats arabes unis et l'Allemagne. M. Boos a ajouté que l'Allemagne participerait à la manifestation par le biais de plus de 40 événements, avec la contribution d'écrivains et de penseurs allemands de premier plan dans le cadre d'ateliers quotidiens, destinés aux écoles et aux enfants.

Pour sa part, Saeed Al Tunaiji a détaillé certains des principaux événements et activités qui se déroulent à l'ADIBF cette année. « La Foire internationale du livre d'Abu Dhabi restera un symbole de la connaissance et de la créativité, ralliant autour d'elle les esprits créatifs. C'est dans cet esprit que nous avons élaboré un programme pour l'édition de cette année qui reflète la position réputée qu'occupe l'événement sur la scène arabe et mondiale », a-t-il déclaré.

Le Louvre Abu Dhabi fera partie de la Foire cette année et accueillera une série de séminaires et de tables rondes qui réuniront certains des invités les plus éminents de l'ADIBF 2022, tels que le poète et critique syrien Adonis, Guido Imbens, qui s'est vu attribuer la moitié du prix Nobel d'économie 2021, le professeur Roger Allen, éminent chercheur occidental en littérature arabe moderne, le professeur Homi K. Bhabha, professeur de sciences humaines et leader d'opinion en matière de théorie coloniale et postcoloniale à l'université de Harvard, le professeur Muhsin J. al-Musawi, professeur de littérature arabe et comparée à l'université Columbia de New York, et Brent Weeks, auteur de huit romans fantastiques à succès du New York Times, ainsi que plusieurs auteurs, penseurs et personnalités culturelles de renommée mondiale.

Une série d'expositions d'art sont au programme de la Foire de cette année, notamment une exposition du célèbre calligraphe japonais Fouad Honda qui mettra en lumière les intersections entre les cultures arabe et japonaise à travers la calligraphie arabe. Les visiteurs pourront également profiter d'une sélection de tables rondes, ainsi que de soirées poétiques, littéraires et culturelles, qui réuniront des intellectuels arabes, émiratis et internationaux de premier plan.

L'ADIBF 2022 accueillera également le premier Congrès international de l'édition arabe et des industries créatives - le premier événement de ce type dans le monde arabe - qui discutera des dernières tendances de l'édition et soulignera l'importance de l'édition numérique dans un espace dédié.

L'ADIBF organise également un programme éducatif destiné aux étudiants de différents niveaux et groupes d'âge. Le programme fera participer les élèves à une série de groupes de discussion et d'ateliers, leur permettant d'explorer des modèles inspirants et les meilleures pratiques académiques, ce qui, à son tour, les encouragera à améliorer leur propre créativité, à développer leur potentiel intellectuel et à élargir leurs connaissances sur divers sujets clés. Les sessions seront diffusées en direct dans les écoles et les universités, et plusieurs événements seront organisés dans ces établissements universitaires, notamment à la New York University Abu Dhabi et à la Khalifa University.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1817457/ADIBF_Logo.jpg

