Résultats financiers du premier trimestre de 2022 de Nagarro : Nagarro poursuit sa croissance rapide





Croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel de 60,3 %, croissance du chiffre d'affaires en glissement trimestriel de 14,5 %

Croissance en glissement annuel de l'EBITDA ajusté de 56,1 %

Embauche nette de 2 263 professionnels au cours de ce trimestre, parmi lesquels des jeunes diplômés

L'orientation pour 2022 demeure inchangée

MUNICH, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre 2022. Nagarro a poursuivi au premier trimestre 2022 son élan initié au quatrième trimestre 2021. La croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel a été particulièrement impressionnante, grâce à une année de recrutement massif, à trois acquisitions et à un premier trimestre relativement lent l'an dernier. La demande a continué d'être forte et n'a pas semblé affectée par la possibilité imminente d'un ralentissement de l'économie. Malgré un contexte de recrutement difficile, l'entreprise a procédé à l'embauche nette de 2 263 professionnels au premier trimestre 2022 ? un nombre qui comprend des arrivées par acquisitions, des stagiaires et des recrutements latéraux.

Le chiffre d'affaires est passé de 115,7 millions d'euros au premier trimestre 2021 à 185,5 millions d'euros au premier trimestre 2022, soit une croissance de 60,3%. À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 en glissement annuel a été de 55,2%. Le bénéfice brut est passé de 34,1 millions d'euros au premier trimestre 2021 à 50,4 millions d'euros au premier trimestre 2022. La marge brute a baissé, passant de 29,4% au premier trimestre 2021 à 27,1% au premier trimestre 2022. L'EBITDA ajusté a augmenté de 56,1%, passant de 18,6 millions d'euros (soit 16% du chiffre d'affaires) au premier trimestre 2021 à 29 millions d'euros (soit 15,6% du chiffre d'affaires) au premier trimestre 2022

L'EBITDA augmenté de 60,9% en glissement annuel, atteignant 27,9 millions d'euros contre 17,3 millions d'euros au premier trimestre 2021. L'EBIT a augmenté de 73,8% en glissement annuel, atteignant 20,5 millions d'euros contre 11,8 millions d'euros au premier trimestre 2021. Le bénéfice net a augmenté de 81,6% en glissement annuel pour s'établir à 13,9 millions d'euros contre 7,7 millions d'euros au premier trimestre 2021. Le solde de trésorerie a diminué de 30,8 millions d'euros depuis le 31 décembre 2021 pour atteindre 75,8 millions d'euros à la fin du premier trimestre, principalement en raison du remboursement de dettes d'acquisition à hauteur de 20,8 millions d'euros.

Bachar Kassar, cofondateur et directeur général, a déclaré : "L'organisation et la culture de Nagarro, ainsi que notre excellence en ingénierie continuent de stimuler notre forte croissance. À l'heure actuelle, nous sommes peut-être l'une des entreprises de services informatiques qui connaît la croissance la plus rapide sur la planète, et c'est un sentiment formidable."

Nagarro tiendra sa réunion d'analystes par vidéoconférence pour discuter des résultats financiers annuels de 2021 et des résultats financiers du premier trimestre 2022 le 13 mai 2022, à 13 h 30 CEST (Berlin), ce qui correspond à 12 h 30 BST (Londres), à 7 h 30 HAE (New York), à 4 h 30 HAP (San Francisco), à 19 h 30 SGT (Singapour)., 20 h 30 JST (Tokyo) et 17 h IST (New Delhi). N'hésitez pas à vous inscrire ici pour vidéoconférence sur les bilans.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, agile et international, son état d'esprit CARING et son approche "Thinking breakthroughs". L'entreprise emploie plus de 16 000 personnes dans 30 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA : NA9 (SDAX/TECDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

