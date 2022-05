Wiwynn présentera la plateforme OCP openEDGE éprouvée sur le terrain pour les technologies 5G Open RAN et MEC lors de l'événement Big5G 2022





Accélération du déploiement de diverses applications de pointe exigeant une faible latence

AUSTIN, Texas, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Wiwynn (TWSE: 6669), un fournisseur d'infrastructures informatiques cloud innovantes destinées aux datacenters, a annoncé la présentation à venir de cas d'utilisation du réseau de base 5G open RAN privé et de l'informatique périphérique (ou « edge computing ») via sa plateforme matérielle OCP openEDGE éprouvée, EP100 , lors de l'événement Big5G 2022.

La plateforme EP100 à faible profondeur est composée de cinq modules tiroirs extractibles pour UC à une prise. Sa flexibilité et son évolutivité sont idéales pour les applications de pointe qui exécutent diverses charges de travail et nécessitent différents niveaux de mise à l'échelle par scénarios. Avec l'infrastructure Wiwynn®ES200 à double socket et l'EP102 à venir, qui est équipé de processeurs évolutifs Intel® Xeon® 4e génération (Sapphire Rapids), Wiwynn peut composer les solutions matérielles les plus optimisées pour diverses applications de bord.

« Notre objectif est de fournir une plateforme matérielle flexible, évolutive et optimisée qui alimente un large éventail d'applications définies par logiciel à la périphérie », a déclaré le Dr Sunlai Chang, président de Wiwynn. « L'intégration de différents cas d'utilisation à un écosystème plus vaste de partenaires est une clé essentielle de la réussite. La plateforme EP100 a été utilisée dans le cadre de projets dans différentes régions. Nous sommes heureux de présenter certains de ces projets lors de l'événement Big5G 2022 et en déploierons un plus grand nombre à l'échelle. »

Wiwynn collabore avec Ciena et d'autres fournisseurs de technologies pour rendre opérationnel un site privé 5G Smart Factory PoC pour l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de tours en Allemagne. En outre, la collaboration d'une application intégrée de réalité mixte à faible latence basée sur la 5G pour une entreprise de télécommunications de premier plan aux États-Unis est également prête pour les essais.

« La plateforme Wiwynn EP100 est une plateforme matérielle éprouvée pour déployer un réseau privé 5G et des applications compatibles 5G au sein d'un seul appareil. Dans le cadre de notre collaboration, nous avons réalisé des synergies en combinant notre expertise en matière de matériel, de logiciels et d'intégration de solutions », a déclaré Joe Marsella, vice-président en charge de la gestion des gammes de produits ? Metro & Edge, Ciena. « Le marché privé de la 5G connaît une croissance rapide et nous avons hâte de collaborer avec Wiwynn pour tirer parti des occasions intéressantes qui s'offrent à nous. »

L'EP100 multi-logiciels prise en charge permet en outre le recours à un plus grand nombre de solutions 5G Open RAN pour permettre l'utilisation d'un robot mobile automatisé (ARM) dans l'usine de Wiwynn à Taiwan, ainsi que la mise en oeuvre d'un projet holographique immersif à très faible latence pour un leader taïwanais des télécommunications.

La plateforme est également utilisée comme contrôleur intelligent RAN (RIC) dans l'essai sur le terrain SD-RAN 5G de l'Open Networking Foundation (ONF) avec Deutsche Telekom, ainsi que comme serveur MEC dans les cas d'utilisation pilote 5G de Telefonica à Malaga, en Espagne.

Rejoignez Wiwynn lors de l'événement Big5G 2022 pour découvrir et explorer les possibilités dans le monde de la 5G et de l'edge computing.

À propos de Wiwynn

Wiwynn est un fournisseur d'infrastructures informatiques cloud innovantes, proposant des produits informatiques et de stockage de haute qualité, ainsi que des solutions de rack pour les principaux datacenters. Nous investissons de manière dynamique dans des technologies de nouvelle génération pour optimiser la charge de travail et optimiser le coût total de possession. En tant que fournisseur de solutions OCP, Wiwynn participe activement à la conception de systèmes informatiques et de stockage avancés tout en mettant constamment en oeuvre les avantages de l'OCP dans les datacenters traditionnels.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Wiwynn, ses pages Facebook et LinkedIn , ou écrivez à l'adresse suivante : [email protected] .

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 03:00 et diffusé par :