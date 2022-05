AVEC L'ACQUISITION DE QUORETEX, PLG RENFORCE SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ DE LA QUALITÉ ET DE LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE.





Après s'être implanté aux États-Unis, en Inde et en République tchèque en 2021, ProductLife Group (PLG), leader mondial de la conformité réglementaire pour les industries de la santé, accroît son expertise technique dans le management de la Qualité et étoffe son offre de conseil avec l'acquisition de Quoretex.

PARIS, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), acteur mondial de référence dans la gestion du cycle de vie du médicament, a annoncé le 12 mai 2022 l'acquisition de Quoretex, société de conseil en Qualité et Conformité réglementaire située en France et en Belgique.

Fondée en Décembre 2018, Quoretex a développé au cours de ces quelques dernières années un ensemble de méthodes visant à améliorer les pratiques Qualité au sein de l'industrie pharmaceutique, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et les potentiels arrêts de production.

Quoretex adresse de nombreux clients allant des startups aux multinationales, en phase de développement ou de commercialisation. Depuis sa création, la société a délivré des prestations techniques à ses clients répartis en Europe et en Afrique du Nord, les aidant ainsi à prévenir et à résoudre leurs problèmes de conformité réglementaire.

Quoretex sera intégrée au sein de la Business Unit « Product Compliance » de PLG, une division spécialisée dans l'Assurance Qualité (AQ), la préparation aux inspections des autorités, la gestion des plans de remédiation, la mise en place de Systèmes de Management de la Qualité (SMQ), le Contrôle Qualité (CQ), la Validation des Systèmes Informatiques (VSI), l'intégrité des données, et finalement la gestion des activités dites de Qualification et Validation.

Suite à cette acquisition, PLG comptera plus de 650 collaborateurs répartis dans 40 pays. Fondée en 1993, PLG s'est développée pour être aujourd'hui reconnue internationalement notamment pour son approche sur mesure de l'externalisation et sa capacité à rechercher des solutions innovantes aux problématiques de conformité et d'accès au marché. L'acquisition de Quoretex vient renforcer l'expertise de PLG en matière de Qualité, Chemistry Manufacturing & Controls (CMC), et conseil technique, l'une des priorités du plan stratégique à horizon 2025.

Ismaël Riazul, PDG et cofondateur de Quoretex, prendra la direction de la Business Unit Product Compliance de PLG. Commentant sa décision de rejoindre PLG, il a déclaré : « Je suis ravi d'avoir l'opportunité de réunir deux équipes expérimentées, audacieuses et profondément engagées autour d'une même passion pour la Qualité. Lorsque nous avons choisi le nom Quoretex, nous voulions signifier « la Qualité Intelligente ». Cela restera notre devise chez PLG. »

« La combinaison de nos équipes et de nos expertises nous permettra d'offrir au marché un éventail de services unique en son genre, comprenant des solutions intégrées couvrant tout le cycle de vie du médicament », a déclaré Thierry Raynaud, cofondateur de Quoretex, qui a été nommé responsable des opérations de la Business Unit. « Je partage l'engagement de PLG envers l'intégrité scientifique, et je suis ravi de m'engager avec eux dans cette nouvelle étape de notre croissance », a-t-il ajouté.

« Quoretex est un partenaire de premier plan pour adresser les problématiques de qualité et conformité règlementaire. Elle est également reconnue pour sa capacité à nouer de solides relations partenariales, aussi bien avec ses clients qu'avec les Autorités règlementaires », a déclaré Xavier Duburcq, PDG de ProductLife Group. « Nous sommes maintenant dotés d'une palette de compétences permettant d'offrir encore plus de valeur et un continuum de services à nos clients. Nous souhaitons la bienvenue aux employés de Quoretex qui nous rejoignent dans notre mission, la préservation de la santé humaine. »

« Mon objectif pour Quoretex est de poursuivre notre engagement auprès de nos clients, de répondre à leurs besoins en matière de conformité règlementaire alors qu'ils mettent sur le marché des produits critiques pour les patients. Nous y parviendrons encore mieux en intégrant PLG, une entreprise dont l'étendue des services et la couverture mondiale apportent un avantage supplémentaire aux industries que nous sommes fiers de servir », conclut Ismaël.

À propos de ProductLife Group :

La mission de ProductLife Group est de contribuer à l'amélioration de la santé humaine par la fourniture de services de conformité règlementaire, pour une utilisation sûre et efficace des solutions médicales. Depuis bientôt 30 ans, PLG accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, en combinant expertise locale et couverture géographique mondiale dans plus de 150 pays. PLG propose des prestations de conseil et d'externalisation dans les domaines des affaires règlementaires, de la qualité et conformité, et de la vigilance et information médicale, qui couvrent aussi bien les produits existants sur le marché que les thérapies et outils de diagnostic innovants. Avec pour objectif d'améliorer constamment la valeur qu'il délivre à ses employés et à ses clients, PLG s'engage sur le développement de partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la maîtrise des coûts.

