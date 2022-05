CoverGo lève 15 millions de dollars US en financement de série A pour développer sa position de leader mondial des plateformes d'assurance sans code





Le financement de série A de CoverGo témoigne de la croissance rapide et du succès de l'entreprise, dont les revenus annuels récurrents provenant des logiciels ont été multipliés par plus de 10 depuis janvier 2021.

NEW YORK et HONG KONG, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- CoverGo , première plateforme mondiale d'assurance SAAS sans code pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série A de 15 millions de dollars US, mené par la société californienne SemperVirens VC avec la participation des sociétés américaines de capital-risque SixThirty, Tribeca Early Stage Partners et Fresco Capital. Parmi les investisseurs stratégiques figurent le groupe d'assurance panafricain Old Mutual, le groupe d'assurance asiatique Asia Financial Holdings, American XN Worldwide Insurance (qui fait partie du groupe Henner) et le fonds d'assurance du Moyen-Orient et d'Afrique Noria Capital. Les investisseurs existants dans le domaine de l'insurtech ont également participé à ce tour de table sursouscrit.

Caribou Honig, partenaire général de SemperVirens, également connu sous le nom de Godfather of Insurtech et fondateur de la plus grande conférence mondiale sur l'insurtech, InsureTech Connect, occupera également un siège d'observateur au conseil d'administration dans le cadre de cet investissement.

Le nombre de compagnies d'assurance IARD, de santé et d'assurance-vie ainsi que de sociétés d'assurance émergentes ayant adopté la plateforme CoverGo pour créer et lancer tous types de produits d'assurance en quelques jours, développer la distribution omnicanale, rationaliser l'administration des polices et automatiser les processus de réclamation ne cesse de croître. Cela a entraîné une multiplication par plus de 10 des revenus annuels récurrents de CoverGo depuis janvier 2021.

CoverGo travaille déjà avec de grandes compagnies d'assurance telles que AXA, MSIG (MS&AD Insurance Group), Dai-ichi Life et Bank of China Group Insurance, ainsi qu'avec des partenaires de prestation de services tels que Deloitte, Accenture, IBM et Synpulse en Asie, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Moyen-Orient et sur d'autres marchés dans le monde. Ce nouvel investissement permettra d'accélérer la croissance internationale de CoverGo, de développer un réseau de partenaires avec des sociétés de conseil et de renforcer les équipes de vente et d'ingénierie aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique afin de répondre à la demande croissante pour la plateforme CoverGo.

« Seule une poignée de technologies sont en train de transformer de manière significative le secteur de l'assurance, et le sans code figure en fait clairement partie, a déclaré Caribou Honig. Alors que les opérateurs se penchent sur la possibilité d'innovation, CoverGo est particulièrement bien placé pour accélérer leur transformation numérique et améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur des assurances. La plateforme nouvelle génération de CoverGo fournit aux opérateurs un ensemble unique de rapidité de mise sur le marché, de réduction des coûts et de sécurité pour réussir aujourd'hui et demain. Nous sommes heureux de soutenir CoverGo dans son parcours de croissance et son développement sur le marché américain. »

« Les compagnies d'assurance réalisent plus que jamais que le développement informatique personnalisé est trop lent et coûteux, tandis que les logiciels commerciaux normalisés ne peuvent pas satisfaire les exigences changeantes des produits et les besoins des clients. C'est pourquoi nous constatons une demande croissante dans le monde entier pour une plateforme sans code réellement configurable qui permette aux entreprises d'être flexibles et de rester pertinentes dans un monde en constante évolution, a indiqué Tomas Holub, PDG et fondateur de CoverGo. Le nouveau financement et la composition unique des investisseurs stratégiques dans le secteur de l'assurance contribueront à accélérer l'adoption de CoverGo par les compagnies d'assurance du monde entier. »

Découvrez pourquoi les compagnies d'assurance choisissent CoverGo à l'adresse covergo.com .

À propos de CoverGo

CoverGo a conçu la première plateforme d'assurance modulaire sans code et prête à l'emploi alimentée par plus de 500 API d'assurance ouvertes, permettant aux compagnies d'assurance de se numériser de la manière la plus souple, la plus évolutive et la plus rentable qui soit. Les compagnies d'assurance IARD, de santé et d'assurance-vie utilisent CoverGo pour créer et lancer tous types de produits d'assurance en quelques jours, développer la distribution omnicanale, rationaliser l'administration des polices et automatiser les processus de réclamation ne cesse de croître. Pour en savoir plus, consultez le site https://covergo.com .

À propos de SemperVirens VC

SemperVirens est une société d'investissement basée aux États-Unis, axée sur l'écosystème, qui se concentre sur les entreprises des marchés de la main-d'oeuvre, des soins de santé et des technologies financières. La société dispose d'un réseau de cadres, d'analystes industriels et de partenaires de distribution qui servent de plateforme propriétaire pour accéder, analyser et amplifier les entreprises les plus prometteuses dans ses secteurs cibles.

Contact pour les médias

Julien Hauss

Email : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812114/CoverGo_Logo___High_Res_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 02:46 et diffusé par :