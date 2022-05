LG Chem développe un produit en plastique, de pointe, contre l'emballement thermique des batteries de VE





LG Chem (KRX : 051910) a annoncé aujourd'hui avoir développé un nouveau produit en plastique, destiné à être utilisé dans les batteries, où il permet d'empêcher la propagation des flammes, assurant ainsi la résistance au feu la plus longue au monde.

Le produit en plastique technique ignifuge, de LG Chem permet d'empêcher la propagation des flammes, grâce aux technologies et méthodes de fabrication, exclusives de la société. Le nouveau produit pare-flammes, de pointe, créé par LG Chem est un produit en plastique technique hautement fonctionnel, fabriqué à partir de divers composites, dont l'oxyde de polyphénylène (PPO) et la résine de polyamide (PA).

« Nous sommes fiers de présenter ce nouveau produit qui représente une étape majeure pour notre entreprise, et est le fruit de plus de 10 années de recherche visant à offrir de l'innovation à nos clients », a déclaré Steven Kim, vice-président principal de la division des Matériaux techniques, chez LG Chem. « LG Chem continue de dominer le marché en pleine évolution, de la mobilité électrique, et nous continuerons de mener des innovations grâce à une R&D cohérente et des investissements dans la fabrication, s'appuyant sur notre technologie de composition chimique, de classe mondiale. »

Utilisé dans les composants de batterie, le nouveau produit résiste aux flammes pendant une durée plus longue, grâce à ses propriétés supérieures. Il offre également une excellente stabilité dimensionnelle, et conserve sa forme dans des conditions de température changeantes. Lors des tests menés par LG Chem, le produit a empêché le développement des flammes causées par la propagation thermique, pendant plus de dix minutes à 1 000 °C, soit une durée 10 fois supérieure à celle des plastiques ordinaires.

L'emballement thermique est la principale cause d'incendie des batteries de VE, où divers facteurs de stress peuvent provoquer une accumulation de chaleur dans un élément de batterie. Lorsqu'un accumulateur dépasse son seuil de température, un incendie peut se produire suite à un court-circuit déclenché par divers facteurs comme une surcharge ou une décharge excessive. L'incendie ainsi provoqué est difficile à éteindre dans la mesure où le lithium réagit violemment avec l'eau. L'utilisation du nouveau produit en plastique technique, de LG Chem dans les composants de batterie bénéficiera aux conducteurs et passagers, en leur donnant davantage de temps pour évacuer le véhicule en cas d'endommagement ou de surchauffe de la batterie.

La production commerciale du nouveau produit devrait démarrer en 2023, en fonction de la demande et du calendrier des clients. La société est actuellement en train d'obtenir des brevets en Corée, aux États-Unis et sur certains marchés européens.

À propos de LG Chem

LG Chem est une société chimique mondiale, de premier plan, qui possède un portefeuille diversifié dans les domaines clés des produits pétrochimiques, des matériaux avancés, et des sciences de la vie. La société fabrique un large éventail de produits, allant des produits pétrochimiques à haute valeur ajoutée, aux plastiques renouvelables ; et se spécialise dans les matériaux électroniques et de batterie, à la pointe de la technologie, ainsi que dans les médicaments et les vaccins, de sorte à offrir à sa clientèle des solutions différenciées. LG Chem s'engage à atteindre une croissance neutre en carbone, d'ici 2030, et son objectif de zéro émission nette, d'ici 2050 ; pour ce faire, elle entend gérer les conséquences du changement climatique et apporter une contribution positive à la société, grâce aux énergies renouvelables et à des chaînes d'approvisionnement, responsables. Basée à Séoul, en Corée, LG Chem possède de nombreux sites d'exploitation à travers le monde, et a enregistré un chiffre d'affaires de 42 700 milliards KRW (37,3 milliards USD) en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lgchem.com.

