Annonce des gagnants de la 51e édition des prix JUNO, présentée sur CBC





Charlotte Cardin domine la célébration, remportant quatre JUNO durant le week-end.

Shawn Mendes était de la fête pour recevoir le prestigieux Prix JUNO du rayonnement international

Deborah Cox a offert un medley de ses plus grands succès après son intronisation au Panthéon de la musique canadienne par le membre du Temple de la renommée de la NBA Chris Bosh, une présentation du Groupe Banque TD

Onze prestations, notamment par Avril Lavigne, Arcade Fire, Charlotte Cardin, Arkells, Haviah Mighty, Mustafa et Tesher, ont illustré l'excellence musicale canadienne dans tous les genres musicaux

TORONTO, le 15 mai 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont célébré la 51e Soirée des Prix JUNO, la première édition de l'événement phare de la musique canadienne en présentiel depuis 2019. Animée par Simu Liu, vedette du film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux des Studios Marvel,la remise de prix avait lieu pour la première fois de son histoire sur une scène extérieure, le Budweiser Stage et elle était retransmise en direct sur CBC TV, CBC Gem , CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen , en webdiffusion mondiale sur CBCMusic.ca/junos . L'événement très attendu a donné lieu à des prestations exaltantes de plusieurs des plus grosses pointures de la musique canadienne et à des apparitions sur scène de quelques-unes des personnalités les plus reconnues au pays.

Les fans pourront revoir toutes les prestations et les meilleurs moments de la 51e Soirée des Prix JUNO en ligne sur CBC Gem , CBCMusic.ca/junos et sur les canaux sociaux des Prix JUNO.

Communiqué de presse : ICI

SOURCE CARAS/The JUNO Awards

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 00:58 et diffusé par :