Avis aux médias - La Ville de Montréal fera une annonce concernant la vie nocturne montréalaise

MONTRÉAL, le 15 mai 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en compagnie du responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif, Luc Rabouin, et du directeur général de Montréal 24/24, Mathieu Grondin, invite les représentantes et représentants des médias pour une annonce concernant la vie nocturne montréalaise.

Date : Le lundi 16 mai 2022



Heure : 10 h



Lieu : Fondation Québec Cinéma

2, rue Sainte-Catherine Est





Les représentantes et représentants des médias sont invités à confirmer leur présence à [email protected] .

