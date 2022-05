Entente de principe entre le syndicat Unifor et Produits forestiers Résolu





MONTRÉAL, le 15 mai 2022 /CNW/ - Une entente de principe a été conclue au cours de la nuit dernière entre les sections locales du syndicat Unifor et la compagnie ciblée pour la renégociation du contrat modèle de l'industrie, Produits forestiers Résolu.

« Dans le contexte actuel avec la pénurie de main d'oeuvre et une inflation galopante, il fallait assurer des conditions de travail compétitives et attrayantes, c'était notre principal défi. Nous sommes convaincus d'avoir conclu la meilleure entente possible dans les circonstances. La parole est maintenant aux membres », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor et porte-parole syndical à la table de négociation.

Au cours de la semaine, des assemblées seront tenues pour soumettre le nouveau contrat aux travailleuses et travailleurs des usines de Résolu. Le résultat final sera connu vendredi prochain le 20 mai. Entretemps, aucun commentaire ne sera fait sur le contenu afin de permettre aux membres de pouvoir en prendre connaissance et de se prononcer auparavant.

Rappelons que c'est la compagnie Produits forestiers Résolu qui a été choisie comme compagnie cible pour négocier le contrat modèle de l'industrie forestière de l'est du Canada. Cette décision a été prise lors d'une rencontre réunissant 200 personnes déléguées des papetières, scieries, usines de panneaux, opérations forestières et autres usines de transformation de la fibre au mois de mars dernier à Montréal.

Le contrat modèle de l'industrie papetière consiste à négocier à une table commune les items monétaires comme les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite. Une fois le modèle négocié, il sert de base de négociation avec tous les autres employeurs de l'industrie forestière.

L'entente avec Résolu impliquent 700 membres d'Unifor. Et au total, ce sont près de 15 000 membres qui seront impactés par ce contrat modèle en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont 24 000 dans le secteur forestier. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce de créer des changements progressistes pour un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 15 mai 2022 à 13:30 et diffusé par :