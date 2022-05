/R A P P E L -- Avis aux médias - Cérémonie de remise de l'Ordre de Montréal/





MONTRÉAL, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du 380e anniversaire de la métropole, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et représentants des médias à la remise des insignes de l'Ordre de Montréal. Au cours de cette cérémonie, la mairesse décernera la plus haute distinction honorifique de la métropole à des personnalités émérites qui ont contribué de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

Date : Le dimanche 15 mai 2022, à 11 h 30





Horaire : 10 h 30 Accueil des médias

11 h 30 Cérémonie de remise des insignes

Allocution de la mairesse de Montréal

Photographies officielles

11 h 55 Séance de prises d'images











Lieu : Théâtre St-James



26, rue Saint-Jacques



Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à confirmer leur présence à [email protected] . Les médias accompagnés d'une caméra doivent venir installer leur équipement avant 11 h, heure d'arrivée des récipiendaires.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

