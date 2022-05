Annonce des lauréats de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2022 présentée par Ontario Créatif





TORONTO, le 14 mai 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a salué ce soir les artistes et l'industrie musicale canadienne lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Ontario Créatif, au Palais des congrès du Toronto métropolitain. 41 prix JUNO ont été décernés dans cette soirée coanimée par Angeline Tetteh-Wayoe ( The Block , CBC Music) et Ann Pornel ( The Great Canadian Baking Show ).

La sensation électro-pop montréalaise Charlotte Cardin démarre en tête cette année avec trois prix JUNO : Single de l'année présenté par Live Nation Canada, Artiste de l'année présenté par SiriusXM Canada et Album pop de l'année. L'auteur-compositeur The Weeknd reçoit deux JUNO : Enregistrement R&B contemporain de l'année et Auteur-compositeur de l'année présenté par la SOCAN. Place à la relève: 24 des gagnants ont remporté un premier JUNO cette année.

Denise Jones a reçu à titre posthume le Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun, Susan Aglukark le Prix humanitaire 2022 présenté par Music Canada tandis que Dallas Green a remporté le Prix de l'ambassadeur MusiCompte de l'initiative Esprits Inspirés présenté par la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études.

En plus de Charlotte Cardin, de nombreux artistes du Québec se sont illustrés, notamment Andrew Wan et Charles Richard-Hamelin, Album classique de l'année (solo ou petit ensemble); Coeur de pirate, Album francophone de l'année; Half Moon Run, Album adulte alternatif de l'année présenté par Sonos; L'Harmonie des saisons, dirigée par Eric Milnes, avec Hélène Brunet, Album classique de l'année (grand ensemble); Keiko Devaux, Composition classique de l'année; Mykaël Nelson, Nicolas Lemieux et Albert Zablit, Graphisme d'album de l'année; KAYTRANADA, Enregistrement dance de l'année; Afrikana Soul Sister, Album de musique globale de l'année; Allison Russell, Album roots contemporain de l'année; et Xavier Dolan, Vidéoclip de l'année.

Cinq prestations ont illuminé la soirée : Roxane Bruneau , finaliste Album francophone de l'année; Ruby Waters , finaliste Album alternatif de l'année 2022, présenté par CBC Music; Jesse Gold , finaliste de la classe de maître Allan Slaight JUNO Master Class 2021/2022; VALLEY , deux fois finaliste aux Prix JUNO; et Allison Russell , gagnante du JUNO 2022 de l'Album roots contemporain de l'année.

Revoir la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2022 présentée par Ontario Créatif sur CBC Gem ou au CBCMusic.ca/junos .

