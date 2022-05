Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 : le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de 1,1 G$ sur cinq ans





MONTRÉAL, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, lance le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Un total de 1,1 milliard de dollars seront investis sur cinq ans pour mettre en oeuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent quatre objectifs :

améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires;

favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire;

assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire;

développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

D'ici 2026-2027, une somme de 888,1 millions de dollars sera ainsi consacrée à l'augmentation du financement gouvernemental en appui à la mission globale des organismes communautaires et à la création de nouveaux programmes de soutien aux organismes. Le Plan d'action prévoit des investissements de 186,8 millions de dollars visant à renforcer l'action communautaire, notamment par des mesures visant l'amélioration des conditions de travail, la formation du personnel et la gestion des ressources humaines au sein des organismes communautaires. Il prévoit aussi soutenir des projets d'infrastructures ainsi que renforcer la participation des Québécoises et des Québécois à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.

Le Plan d'action est le résultat d'une vaste consultation pilotée notamment par des élues, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, et amorcée en 2019 et 2020 auprès des milieux communautaire, municipal et philanthropique ainsi que des organisations autochtones. Il vise un soutien financier accru et prévisible offert aux organismes communautaires ainsi qu'une plus grande mise en valeur de leur contribution au développement social et économique du Québec. Les mesures prévues au Plan d'action leur permettront de poursuivre leurs actions, qui sont essentielles à la société québécoise dans son ensemble.

Citaton

« Je suis fier de dévoiler aujourd'hui les détails du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui, en 15 ans, est une première réponse aux besoins des organismes communautaires. Le milieu communautaire contribue de façon importante à la cohésion et à la vitalité de la société québécoise en intervenant dans une foule de domaines et, en particulier, auprès des plus vulnérables d'entre nous. En offrant de nouvelles assises à cette action, en favorisant une prévisibilité du financement à la mission offert aux milliers d'organismes qui y sont dédiés et en le haussant de façon significative, nous reconnaissons le travail du milieu communautaire et son apport au développement du Québec. Ce plan d'action matérialise notre engagement à travailler ensemble pour nos collectivités en continuant de valoriser le travail des organismes communautaires et en renforçant les partenariats et les liens avec la communauté où ils sont actifs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Les organismes communautaires oeuvrent dans plusieurs domaines et participent au maintien du filet social et à la vitalité économique du Québec.

L'investissement de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans consacré à la mise en oeuvre du Plan d'action a été annoncé dans le plan budgétaire déposé par le ministre des Finances le 22 mars 2022.

Outre l'investissement majeur dans le soutien à la mission des organismes communautaires, d'autres mesures structurantes viendront favoriser la mobilisation et la concertation des partenaires et la cohérence des interventions.

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

