/R E P R I S E -- Mérite Ovation municipale de l'UMQ - L'innovation municipale québécoise à l'honneur!/

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée aujourd'hui à Québec en clôture des Assises 2022, les 13 projets lauréats de la 17e édition du mérite Ovation municipale.

Un seul projet a été primé dans chacune des catégories identifiées et une municipalité a été honorée du Prix Joseph-Beaubien, instauré en l'honneur du premier président de l'UMQ et maire de la Cité d'Outremont de 1919 à 1938. Deux prix Coup de coeur ont également été remis, le prix Coup de coeur du jury et le prix Votre Coup de coeur, choisi par les déléguées et délégués. Rappelons par ailleurs qu'une catégorie a été créée pour cette édition pour un prix spécial COVID-19 orienté vers la persévérance des municipalités dans un contexte de relance postpandémie. Enfin, un projet s'est mérité le nouveau Prix Avenir Climat, dédié à la lutte aux changements climatiques.

Projets lauréats

Prix Joseph-Beaubien

Ville de Trois-Rivières

Une stratégie innovante pour faire revivre les friches bandonnées

Prix Coup de coeur du jury

MRC de Montcalm

L'Art d'apprendre, c'est Chouette !

Prix Votre Coup de coeur

Ville de Vaudreuil-Dorion

Le 405

Prix Avenir Climat

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

« Apporte ta couleur pour une communauté durable ! » Une invitation à co-créer la ville de demain

Catégorie Administration municipale

Ville de Laval

Assistant virtuel pour le 311 - le service aux citoyens

Catégorie Aménagement, environnement et changements climatiques

Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Le parc Saint-Joseph : au-delà de l'accessibilité, l'inclusion

Catégorie Culture, patrimoine, loisir et tourisme

Ville de Victoriaville

Programme d'accompagnement loisir pour adultes

Catégorie Développement économique

Ville de Saint-Colomban

Le Marché public Saint-Colomban, une entreprise sociale agroalimentaire

Catégorie Développement sociocommunautaire et interculturalité

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

Mise en place d'incitatif pour la création de logements locatifs annuels

Catégorie Sécurité publique

Ville de Granby

Concertation en matière d'itinérance

Catégorie Transport, mobilité et accessibilité

Ville de Gaspé

Mobilité partagée - TCiTé RÉGIM - Ville de Gaspé

Catégorie Voirie, infrastructures et équipements

Ville de L'Assomption

La géomatique et l'innovation au service de l'efficacité des travaux publics

Prix spécial COVID-19

Ville de Longueuil

Soutien à la coordination des organisations municipales de sécurité civile face à la COVID-19

« La qualité et la diversité des projets honorés dans le cadre de la 17e édition du mérite Ovation municipale démontre, plus que jamais, cette capacité des municipalités à innover et à faire preuve de créativité face aux principaux défis de l'heure. Alors que les répercussions des enjeux auxquels notre société est confrontée se vivent d'abord et avant tout au municipal, les gouvernements de proximité, par leur connaissance des réalités propres à leur milieu, agissent pour répondre aux besoins évolutifs de leur communauté. Félicitations à toutes les municipalités lauréates! », a indiqué monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

Le jury de l'édition 2022 du mérite Ovation municipale était composé des personnes suivantes :

Président du jury : M. Bernard Sévigny, ex-maire de Sherbrooke et ancien président de l'UMQ;

M. Gérard Beaudet, urbaniste, professeur, conférencier et débateur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal;

M me Manon Charron , consultante;

, consultante; M. Dany Fougères, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal;

M me Florence Junca-Adenot , professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal;

, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal; M. Jean Perras , conseiller en planification stratégique et développement;

, conseiller en planification stratégique et développement; M. Richard G. Shearmur , professeur, School of Urban Planning, Université McGill;

, professeur, School of Urban Planning, Université McGill; M. Michel Vallée, expert en culture à impact social.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 15 premières années du concours, plus de 950 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le? Portail de l'innovation municipale ?du site Web de l'UMQ.

Hommage aux 20 et 30 ans de vie municipale

La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20 et 30 ans et plus à un poste électif en politique municipale.

Hommage aux 30 ans

M. Yvon Deshaies , maire de Louiseville ;

, maire de ; M. Paul Dumoulin , conseiller municipal à la Ville de Vaudreuil-Dorion ;

, conseiller municipal à la ; M. François Séguin, conseiller municipal à la Ville de Vaudreuil-Dorion .

Hommage aux 20 ans

M. François Bélanger, conseiller municipal à la Ville de Mirabel ;

; M. Donald Côté, conseiller municipal à la Ville de Saint-Hyacinthe ;

; M. Marc Denault , conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke ;

, conseiller municipal à la ; M. Richard Leduc , conseiller municipal à la Ville de Joliette ;

, conseiller municipal à la ; M. Jacques Lemire , conseiller municipal à la Ville de Longueuil ;

, conseiller municipal à la ; M. Jean-Marc Rochon , conseiller municipal à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield .

