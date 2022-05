Le centre d'étalonnage Scantech est certifié ISO/IEC 17025:2017





HANGZHOU, Chine, 14 mai 2022 /PRNewswire/ -- Scantech, une entreprise mondiale de mesure 3D spécialisée dans le développement et la vente de scanners 3D, est heureuse d'annoncer que notre Laboratoire d'étalonnage/certification (Centre CAL/CERT) a été certifié ISO/IEC 17025:2017 par le Service national d'accréditation de Chine (CNAS).

C'est un grand honneur pour nous d'être le premier laboratoire d'étalonnage professionnel à recevoir une certification CMC suivant les normes JJF 1951-2021 du CNAS en Chine[1] (qui sera officiellement mise en oeuvre le 28 juin 2022).

Le centre d'étalonnage Scantech, mis en place en 2020, est désormais certifié ISO/IEC 17025:2017. Cela atteste que notre centre est techniquement qualifié pour effectuer des mesures et des étalonnages traçables selon les spécifications nationales et les normes internationales en matière de mesure et étalonnage par numérisation optique 3D.

Cela signifie que les tests d'étalonnage et d'acceptation de notre scanner 3D portable, de notre scanner 3D global, de notre scanner 3D composite, de notre scanner 3D à mesure de suivi optique, et notre système de mesure 3D automatisée sont alignés sur les spécifications JJF 1951-2021 et la norme VDI/VDE 2634[2]. Les scanners 3D de ces gammes recevront des certificats de précision entièrement traçables et reconnus à l'international.

Fale Fang, directeur du centre d'étalonnage Scantech Calibration Center a déclaré : « La certification ISO/IEC 17025:2017 est le fruit de nombreuses années d'efforts. Elle témoigne de l'engagement et du dévouement du personnel de Scantech dans le domaine de la métrologie. »

Le système de gestion de la qualité Scantech est certifié ISO 17025:2017, ISO 9001:2015[3], ISO 14001:2015[4] et ISO 45001:2018[5], illustrant notre strict respect des normes d'essais internationales dans le domaine de la métrologie. Outre les rigoureux systèmes de gestion de la qualité, tous les scanners 3D portables fabriqués par Scantech ont obtenu le marquage CE[6].

1 JJF 1951-2021 : Cahier des charges pour l'étalonnage du système de mesure optique 3D par lumière structurée.

2 VDI/VDE 2634 Partie 3 : 2008 Systèmes de mesure optiques 3D : Systèmes de vues multiples basés sur la numérisation de zone.

VDI/VDE 2634 Partie 2 : 2012 Systèmes de mesure optiques 3D : Systèmes optiques basés sur la numérisation de zone.

3 Norme internationale qui spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la qualité (SGQ).

4 Norme internationale qui spécifie les exigences relatives au système de gestion de l'environnement (SGQ).

5 Norme internationale qui spécifie les exigences relatives à un système de management de la santé et de la sécurité au travail (S&ST).

6 Ce marquage atteste que le produit est conforme aux exigences en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

À propos de Scantech

Scantech est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de scanners 3D. Nous développons en interne des scanners laser 3D portatifs, des scanners 3D couleur et des solutions de numérisation 3D automatisées.

