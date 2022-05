Sungrow lance d'excellentes solutions pour les installations commerciales et résidentielles





MUNICH, 14 mai 2022 /PRNewswire/ ? Sungrow, le leader des onduleurs et des systèmes de stockage d'énergies renouvelables, a dévoilé ses derniers produits à usages commercial et résidentiel. Entre autres, une solution de chargement des véhicules électriques par énergie solaire, un nouveau compteur avec 2CT pour moderniser les centrales et un nouvel arrivé pour utilisation commerciale, le SG125CX, qui permet d'économiser de l'énergie pour une consommation énergétique responsable.

Le prix des énergies, les crises géopolitiques et l'objectif net-zéro constituent des enjeux importants pour l'Europe « post-pandémie ». Le marché de la production énergétique, en particulier le secteur résidentiel, joue un rôle important dans la diversification des énergies durables et pour que l'Europe atteigne l'indépendance énergétique. Cela explique pourquoi les prévisions concernant l'énergie solaire domestique et le stockage sur batterie restent optimistes pour les années à venir.

La volonté internationale de passer à la carboneutralité signifie que les véhicules électriques évoluent rapidement et que la demande de bornes de recharge augmente. Mais posséder un véhicule électrique ne suffit pas pour autant à équilibrer ses émissions de carbone. L'utilisation d'énergies renouvelables pour recharger les véhicules électriques est un moyen plus rentable et efficace de réduire son empreinte carbone.

En ce qui concerne l'activité de chargeurs EV de Sungrow, la société a présenté sa nouvelle solution de charge, l'AC011E-01 pour le marché européen. En l'ajoutant à l'onduleur hybride triphasé de pointe de Sungrow et à la solution de batterie, les clients peuvent adopter un système intelligent tout-en-un pour leurs maisons.

Cette solution tout-en-un est conviviale, polyvalente et intelligente. Sa nouvelle batterie est conçue de manière modulaire. Chaque module ne pèse que 33 kg et la batterie s'assemble en plaçant simplement les modules les uns sur les autres ? aucun câble n'est requis. Sa capacité peut être augmentée de 9,6 kWh à 25,6 kWh pour un maximum de flexibilité. La nouvelle vidéo explique les différentes étapes d'installation de la batterie et démontre de sa simplicité.

Prenant en compte la versatilité du prix de l'électricité, le système de stockage d'énergie peut être paramétré par le client pour emmagasiner de l'électricité lorsqu'elle est au prix bas et la redistribuer lorsque le prix augmente, dans le but de générer des revenus. La solution permet également de sauvegarder de l'énergie en cas de coupure de courant.

L'AC011E-01 est un chargeur AC de 11 kW pour réseau électrique 50/60 Hz. Il est durable grâce à son indice de protection IP65 et sa résistance aux UV. En outre, il prend en charge la fonction de charge intelligente et de programmation, qui permet d'être préréglé pour ne pas charger aux heures de pointe en fonction des prix du temps d'utilisation sur le marché réglementé.

Cette solution tout-en-un peut être gérée avec la plateforme gratuite iSolarCloud. L'appareil envoie des données à la plateforme et les clients peuvent vérifier leur consommation d'énergie en temps quasi réel et ainsi garder le contrôle sur leurs énergies renouvelables.

Sungrow a également présenté le nouveau compteur avec 2CT pour utilisation résidentielle. Il offre la possibilité d'augmenter la puissance d'une installation en combinant la batterie résidentielle hybride triphasée avec n'importe quel onduleur PV.

Conçu pour les utilisations commerciales, le SG125CX est la dernière nouveauté de la série Commercial Extreme de Sungrow. Il se compose de 12 MPPT et est compatible avec les derniers modules à haute puissance. Comme tous les onduleurs Sungrow, il a été pensé pour que son installation soit aussi simple que possible.

« Il s'agit d'une solution intelligente de chargement par énergie solaire. Les nouveaux produits Sungrow réduisent vos facture d'électricité, s'installent facilement et vous aident à adopter un mode de vie sûr et responsable. » a déclaré Andrea Polini, chef de produit, distribution hybride/ESS, Sungrow.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus lucrative au monde avec plus de 224 GW installés dans le monde en décembre 2021. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, la société Sungrow est dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour des utilisations commerciales, industrielles et résidentielles ; ainsi que des centrales PV flottantes internationalement reconnues et des stations de chargement pour véhicules électriques. Avec une solide expérience de 25 ans dans le domaine photovoltaïque, Sungrow produit des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez : https://fra.sungrowpower.com/.

