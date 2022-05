SUBARU DÉVOILE SA LEGACY 2023 ACTUALISÉE





Look actualisé et bouclier avant redessiné pour la Legacy

Toute dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight dotée d'une caméra grand angle

Système d'infodivertissement actualisé avec CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil livrables en option

MISSISSAUGA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. dévoile aujourd'hui sa berline Legacy 2023 au style actualisé et dotée de nouvelles technologies embarquées et axées sur la sécurité. En nouveauté, la version GT est équipée exclusivement du puissant moteur SUBARU BOXER de 2,4 L, de la suspension sport et du mode SI-Drive. Pour le millésime 2023, la Legacy se déclinera en versions Touring, Limited et GT lorsqu'elle sera livrée chez les concessionnaires Subaru cet automne.

La gamme Legacy 2023 se démarque par son allure plus audacieuse que lui confère sa nouvelle face avant qui intègre une calandre plus proéminente et des phares à DEL redessinés. La berline reçoit de série la dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight. Plus souple, ce système perfectionné intervient dans des conditions encore plus variées et nombreuses grâce à un champ de vision plus large, à un logiciel actualisé et à l'ajout d'un servofrein électrique.

La plus récente version du système d'infodivertissement avec écran de 11,6 po inclut CarPlay d'Apple sans fil et d'Android Auto sans fil ainsi que l'affichage plein écran. Le système actualisé affiche à présent des commandes tactiles conviviales pour régler le son, le système de chauffage, ventilation et climatisation et certaines fonctions du véhicule.

Au sommet de la gamme, la version GT comprend en plus une caméra grand angle qui agit de concert avec le système EyeSight à deux caméras. Cette caméra additionnelle agrandit encore plus le champ de vision pour reconnaître plus tôt les piétons et les cyclistes lorsque le véhicule s'engage dans une intersection à basse vitesse. Le système EyeSight émet une alerte et serre les freins, au besoin, pour éviter la collision.

Le système EyeSight inclut à présent le système de braquage automatique d'urgence. Ce nouveau système agit en parallèle avec le système de freinage précollision pour aider à éviter la collision lorsque le véhicule roule à moins de 80 km/h.

AMÉLIORATION À LA VERSION GT

Pour 2023, la version GT est animée de série par le moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L livrant 260 ch. On reconnaît d'emblée la version GT par la couleur contrastante rouge sur la calandre, les garnitures peintes gris foncé, l'échappement double, l'emblème GT sur le coffre et les roues de 18 po en alliage de couleur gris fusil. La version GT combine avec brio la sportivité, le grand confort et une foule de caractéristiques exclusives, notamment la suspension et la direction à réglage sport, le mode SI-Drive, le pédalier en alliage, le cuir Nappa véritable, les sièges avant ventilés, le volant gainé de cuir souple de première qualité, la caméra avant et les rétroviseurs extérieurs repliables à réglage électrique.

PERFORMANCES ET EFFICACITÉ

La Legacy 2023 offre à l'année un équilibre inédit entre l'efficacité et les performances grâce à sa traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, au système d'orientation active du couple et au système de contrôle de la dynamique du véhicule, tous livrés de série. Le moteur atmosphérique de 2,5 L développe 182 ch et 176 lb-pi de couple. De série et uniquement livrable sur la version GT, le robuste moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L livre 260 ch et 277 lb-pi de couple.

Toutes les versions de la Legacy 2023 reçoivent la transmission à variation continue (CVT) Lineartronic avec mode manuel à 8 vitesses et palettes de changement de vitesses au volant. En fonction du mode SI-Drive engagé, le turbo de 2,4 L consomme 9,9 et 7,3 L/100 km (ville et route) (estimations). Le moteur de 2,5 L consomme 8,8 et 6,7 L/100 km (ville et route) (estimations).

STRUCTURE ET SÉCURITÉ

La Legacy est construite sur la plateforme globale Subaru, optimisée pour augmenter la rigidité et l'absorption de l'énergie lors d'une collision. Lorsque la collision est inévitable, la Legacy protège les occupants au moyen de huit sacs gonflables de série, y compris un protège-genoux gonflable pour le conducteur. Subaru prévoit que la Legacy 2023 recevra les meilleures mentions de sécurité lorsqu'elle sera testée plus tard dans l'année, y compris la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

La technologie d'aide à la conduite EyeSight de série inclut le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec maintien au centre de la voie qui imprime un mouvement au volant lorsque le système détecte un début de sortie de voie, ce qui aide le conducteur à conserver la trajectoire voulue. Livrable sur les versions Limited et GT, le système d'alerte aux distractions DriverFocus fait appel à sa propre caméra infrarouge et à une technologie de reconnaissance faciale pour reconnaître les signes de fatigue ou de manque d'attention et émet des alertes sonores et visuelles en guise d'avertissement au conducteur et aux passagers. Parmi les autres technologies d'aide à la conduite, mentionnons le système de surveillance d'angle mort avec alerte de trafic transversal arrière, le freinage automatique en marche arrière et l'affichage de surveillance EyeSight.

Toutes les versions de Legacy 2023 sont équipées de la dernière génération des services connectés SUBARU STARLINK axés sur la sécurité. Les forfaits livrables donnent accès à des services d'urgence et des fonctions pratiques, notamment la notification automatique d'une collision, l'assistance routière améliorée, la récupération d'un véhicule volé, les alertes de diagnostic, le démarreur à distance du moteur avec mise en marche du système de chauffage et climatisation et plus encore.

CONFORT ET COMMODITÉS

Pour les hivers canadiens, les sièges chauffants, le dégivreur d'essuie-glaces et le nouveau volant chauffant sur toute la circonférence sont livrés de série.

Toutes les versions reçoivent les glaces et le verrouillage des portes à commande électrique, les rétroviseurs à réglage électriques, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, l'éclairage d'accueil, les phares directionnels à DEL, les antibrouillards à DEL, les plafonniers à DEL, la caméra arrière, les clignotants monotouches, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, les rétroviseurs extérieurs autoatténuants, le rétroviseur intérieur autoatténuant avec HomeLink et boussole, ainsi que le toit ouvrant. La version Limited comprend en plus les sièges à dessus en cuir, le siège du passager à 8 réglages électriques, le tableau de bord au toucher doux et les sièges d'extrémités arrière chauffants. Sur la version GT, le siège du conducteur compte 12 réglages électriques et les sièges sont tendus de cuir Nappa.

DESIGN AUDACIEUX

Pour 2023, la gamme Legacy se pare d'une nouvelle face avant qui inclut un bouclier d'allure dynamique, une plus grande calandre, ainsi que des antibrouillards et des phares à DEL actualisés. Ce design s'inscrit dans la philosophie Subaru Dynamique x Robuste du constructeur qui donne à la Legacy une allure large et basse. À bord, les occupants bénéficient d'une vue impressionnante vers l'avant et les lignes de démarcation qui s'étendent du centre du tableau de bord jusqu'aux contre-portes créent une agréable sensation d'espace.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE SUBARU

La Legacy 2023 reçoit la toute dernière version du système d'infodivertissement à écran de 11,6 po de style tablette qui inclut CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil. Ce système comprend un écran tactile haute résolution de 11,6 po qui intègre certains instruments et des commandes tactiles améliorées pour contrôler le son, le système de chauffage, ventilation et climatisation et certaines fonctions du véhicule. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons la téléphonie mains libres et la diffusion audio en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la radio SiriusXM et SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois), la radio HD et les mises à jour par liaison radio.

Couplé à un système audio de catégorie supérieure Harmon Kardon, le système de navigation et d'infodivertissement avec écran de 11,6 po livré de série sur les versions Limited et GT inclut la navigation par activation vocale pilotée par la plus récente version du système TomTom et SiriusXM Traffic Link (abonnement gratuit de 3 mois). En nouveauté pour 2023, le système de navigation intègre l'application what3words (W3W), une technologie de localisation novatrice qui permet de partager un emplacement précis à l'aide de trois mots simples.

Pour alimenter et jumeler les appareils personnels, la Legacy comprend de série des ports USB A et USB C à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un chargeur de téléphone sans fil.

La Legacy est construite dans l'usine Subaru of Indiana Automotive (SIA) à Lafayette, en Indiana, aux États-Unis, tout comme les Ascent, Impreza et Outback.

