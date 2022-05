Hiconics Eco-energy a présenté ses derniers produits de stockage d'énergie au salon EES Europe 2022





MUNICH, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy, une marque phare d'énergie verte du groupe Midea, Industrial Technology Business Group, a présenté son système de stockage domestique HEC-S au salon EES Europe 2022. Le système de solution de stockage d'énergie résidentiel intelligent, flexible, sûr et fiable montre l'engagement continu de Midea Group à intégrer des technologies vertes et à faible émission de carbone dans leur produit.

Le système HEC-S est un système plug-and-play qui offre aux familles une nouvelle alternative efficace, sûre et simple à utiliser. Il a une puissance d'autoconsommation en veille de ?2 W, avec une efficacité maximale de 97 % et une charge PV d'accès maximale de 6,5 kW. Il dispose également d'une batterie extensible jusqu'à 20 kWh et d'un onduleur intégré, qui assure une alimentation électrique ininterrompue pendant une période lors des coupures de courant. En outre, le HEC-S peut être chargé ou déchargé dix mille fois et peut être utilisé à une altitude allant jusqu'à 2500 m. Son niveau de protection IP65 lui permet d'être installé à l'extérieur et il est sûr et fiable. Avec un faible bruit de fonctionnement de ?24 décibels, le HEC-S offre un environnement plus silencieux pour votre famille. Le HEC-S prend également en charge les applications Internet d'alimentation, ce qui permettra à l'avenir de surveiller l'état du système à tout moment et en tout lieu via une plateforme cloud mondiale/application de contrôle intelligente.

Selon une étude d'IHS, la capacité installée cumulée de stockage d'énergie résidentielle dans le monde devrait atteindre 24,95 GWh d'ici 2025, créant un marché de $ 49,85 milliards. Le HEC-S offre aux clients résidentiels un système de gestion de l'énergie plus flexible et indépendant de la météo. Par exemple, HEC-S augmente l'efficacité de son taux d'autoconsommation photovoltaïque de 20 % à 80 %, améliore la commodité et la fiabilité du photovoltaïque avec la fonction de « commutation marche/arrêt » et est intégré avec des accessoires de base tels que l'onduleur, la batterie et le BMS qui sont supérieurs. En outre, le système HEC-S dispose de trois modes de fonctionnement pour répondre aux différents besoins et préférences des utilisateurs, à savoir le mode « Priorité à l'alimentation » (Feed-in Priority), le mode « Utilisation personnelle » (Self-Use) et le mode « Accès au réseau » (Grid access).

À propos de Midea Industrial Technology

Midea Industrial Technology crée une vie meilleure pour des milliards d'utilisateurs finaux dans le monde entier grâce à ses produits et technologies écologiques, efficaces et intelligents, en collaboration avec ses autres marques, notamment GMCC, Welling, Hiconics, Sunye, Servotronix, Dorna, MR, Mikon, Toshiba et Motivona. À ce jour, Midea Industrial Technology dispose d'un total de 27 centres de R&D dans le monde entier et continue d'investir dans les technologies de base et de pointe pour les produits de haute précision tels que les compresseurs, les moteurs, les puces, les réducteurs, les détendeurs électroniques, les pièces automobiles, les convertisseurs, les servo-systèmes et les composants de dissipation thermique.

