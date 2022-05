Fin de la période de dépôt des candidatures





TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - La période de dépôt des candidatures pour l'élection du 2 juin a pris fin, et la liste complète des candidats pour chaque circonscription électorale est maintenant disponible sur le site elections.on.ca.

Un total de 900 candidats et de 25 partis se présentent à cette élection. En 2018, il y avait 825 candidats et 28 partis sur le bulletin de vote. Cela représente une augmentation de 9 % du nombre de candidats et une diminution de 10.7 % du nombre de partis participants.

À compter d'aujourd'hui, les cartes d'information de l'électeur seront envoyées aux personnes inscrites sur la liste électorale. Bien que les cartes d'information de l'électeur ne soient pas nécessaires pour voter, les électeurs peuvent toujours vérifier, actualiser ou ajouter leurs informations sur la liste jusqu'au 23 mai, sur notre site Web, afin de faciliter et d'accélérer leur expérience de vote dans les bureaux de vote. Les électeurs peuvent également accéder à une version balayable de leur carte d'information de l'électeur lorsqu'ils créent un compte sur l'application Élections Ontario.

Citation

« Nous continuons à moderniser les élections en Ontario pour faciliter le vote. Les électeurs peuvent se prévaloir des nombreuses options de vote disponibles et choisir celle qui leur convient le mieux. J'encourage les Ontariens et les Ontariennes à télécharger l'application Élections Ontario. Elle leur permettra d'obtenir la liste des candidats de leur circonscription électorale. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique responsable de l'administration des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

