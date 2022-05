Indspire annonce les noms des lauréats des prix Indspire 2022, la date de diffusion des prix et le concours pour les groupes de téléspectateurs





OHSWEKEN, Ontario, 13 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier soir, à Ottawa, les noms des lauréates et des lauréats des prix Indspire 2022 ont été annoncés lors d'une célébration spéciale des réalisations autochtones qui s'est tenue en personne.



Après deux années de contacts réduits avec les amis et la communauté, les prix ont réuni des professionnels et des jeunes autochtones oeuvrant dans divers domaines, notamment : les arts, les affaires et le commerce, la culture, le patrimoine et la spiritualité, l'éducation, la santé, le droit et la justice, le service public, les sports et les accomplissements de toute une vie. Trois lauréats des prix jeunesse ont également été honorés pour leurs réalisations et sont des modèles de rôle pour les autres jeunes des Premières Nations, inuits et métis dans leurs communautés et dans tout le Canada.

Prix jeunesse ? Shayla Oulette-Stonechild

Prix jeunesse ? Melissa Attagutsiak

Prix jeunesse ? Tristen Durocher

Arts ? David Wolfman

Affaires et commerce ? Jenn Harper

Culture, patrimoine et spiritualité ? Siyamiyateliot Elizabeth Phillips

Éducation ? Annette Trimbee

Santé ? Melanie MacKinnon

Droit et justice ? Cheryl Arcand-Kootenay

Service public? Terry Goodtrack

Sports ? Terry Felix

Accomplissements de toute une vie ? Marjorie White

Pour consulter les biographies complètes des lauréates et lauréats, veuillez vous rendre sur le site suivant : https://indspire.ca/events/indspire-awards/laureates/

« Indspire a attendu avec impatience sa plus importante célébration annuelle », a déclaré le président et chef de la direction d'Indspire, Mike DeGagné. « Il s'agit d'un moment particulièrement significatif puisque nous le célébrons en personne. Nous sommes fiers d'honorer les lauréates et les lauréats de 2022 et leurs réalisations exceptionnelles tout en reconnaissant la place importante qu'ils occupent dans leurs communautés et dans l'ensemble de l'Île de la Tortue. »

Une fois de plus, chaque lauréate et chaque lauréat recevra une magnifique broche en or ornée d'un diamant canadien provenant de la mine de Diavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, et offert par Rio Tinto.

Indspire remercie les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Principaux commanditaires et partenaires de diffusion : APTN et CBC

Principaux commanditaires : Shell Canada Limited, Suncor Energy Inc. et Syncrude Canada Ltd.

Partenaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaire des lauréats des prix jeunesse : Fonds de charité de la famille de Barry et Laurie Green

Commanditaire du dîner : Teck Resources Limited

Commanditaire de la réception précédant le dîner : EY

Commanditaire culinaire : L'Impériale

Commanditaire participant : Cenovus Energy

Commanditaire de soutien : Capital Power, Deloitte, Gouvernement du Nunavut, Ontario Power Generation, Rio Tinto et Banque Scotia

Commanditaire du kiosque à photos : TJX Canada

Commanditaire des boissons : Paper Excellence

La cérémonie de remise des prix sera télédiffusée dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone sur APTN, CBC et CBC Gem le dimanche 19 juin, à 20 h (20 h 30 heure de Terre-Neuve) et radiodiffusée sur CBC Radio One et sur l'appli CBC Listen à 20 h (21 h heure de l'Atlantique, 21 h 30 heure de Terre-Neuve). Si vous regardez l'émission avec vos amis et votre famille, vous pouvez inscrire votre groupe de téléspectateurs pour gagner deux billets en classe affaires offerts par Air Canada, pour n'importe quelle destination en Amérique du Nord : www.indspire.ca/watch-party

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu'à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2020-2021, Indspire a alloué plus de 20 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 6 245 bourses.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, arabe, chinois, punjabi et tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos d'APTN

Lancé en 1999, APTN est le premier radiodiffuseur autochtone national au monde et offre un regard sur la mosaïque remarquablement diversifiée des peuples autochtones. En qualité de télédiffuseur sans but lucratif et à vocation caritative respecté qui est unique en son genre en Amérique du Nord, nous partageons nos histoires avec authenticité en anglais, en français ainsi que dans une grande variété de langues autochtones avec plus de 10 millions d'abonnés canadiens. Avec plus de 80 % de contenu canadien, APTN se rapproche de son public grâce à de multiples plateformes et par l'entremise de programmes authentiques, inspirants et divertissants.

