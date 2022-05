Ouverture des bureaux de vote par anticipation le 19 mai dans Hastings--Lennox and Addington





TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le vote par anticipation lors de l'élection provinciale de l'Ontario aura lieu du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Vous trouverez ci-dessous l'adresse des bureaux de vote par anticipation pour la circonscription électorale, 040 Hastings--Lennox and Addington :

Du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Strathcona Paper Centre : 16 McPherson Dr, Greater Napanee ( Ontario ) K7R 3L1

( ) K7R 3L1 Du 19 au 25 mai, de 10 h à 20 h :

Arts Centre Hastings : 230, rue Durham Sud , Centre Hastings ( Ontario ) K0K 2K0

, Centre Hastings ( ) K0K 2K0 Du 19 au 22 mai, de 10 h à 20 h :

Land O'Lakes Lions Club : 12328 41 Hwy, Addington Highlands ( Ontario ) K0H 2G0

) K0H 2G0 Du 21 au 27 mai, de 10 h à 20 h :

Tweed Hungerford Agricultural Building : 617, rue Louisa, Tweed ( Ontario ) K0K 3J0

) K0K 3J0

Bibliothèque d'Amherstview : 322 Amherst Dr, Loyalist ( Ontario ) K7N 1S9

) K7N 1S9

Gerry Masterson Thurlow Community Centre : 516 Harmony Rd, Belleville ( Ontario ) K0K 1V0

( ) K0K 1V0

Municipalité de Hastings Highlands : 33011 62 Hwy, Hastings Highlands ( Ontario ) K0L 2S0

) K0L 2S0 Du 23 au 26 mai, de 10 h à 20 h :

Filiale 228 de la Légion royale canadienne : 2430 Stirling-Marmora Rd, Stirling - Rawdon ( Ontario ) K0K 3E0

- ( ) K0K 3E0 Du 24 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Marmora & District Recreation Centre : 28, rue Victoria , Marmora and Lake (Ontario ) K0K 2M0

, and ) K0K 2M0 Du 25 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Roblin Community Hall : 3266 County Rd 41 Hwy, Greater Napanee ( Ontario ) K0K 2W0

La liste complète des dates et des lieux de vote par anticipation est aussi disponible à l'adresse elections.on.ca/fr ou sur l'application Élections Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

