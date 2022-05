Une délégation de métallos du secteur du bois rencontre l'équipe du ministre Guilbault au sujet du caribou





QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Une délégation de syndiqués du secteur du bois des régions du Saguenay ? Lac-Saint-Jean et de Chibougamau-Chapais s'est rendue à Québec aujourd'hui pour rencontrer l'équipe du ministre de l'Environnement du Canada, Steven Guilbault, au sujet de la protection du caribou forestier.

Dans la foulée de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, le Syndicat des Métallos déposait plus tôt cette semaine un mémoire soulignant l'importance d'un modèle d'exploitation durable qui assure à la fois la protection du caribou forestier et l'avenir des emplois.

Pour y parvenir, le Syndicat des Métallos invite les gouvernements à mettre en place des mesures pour mitiger les impacts économiques ainsi que favoriser davantage la transformation. « Nous sommes convaincus qu'il y a une voie de passage à la fois pour protéger l'habitat du caribou forestier et s'assurer qu'on pourra encore vivre longtemps de la forêt. Au-delà du débat stérile sur les champs de compétence, nous avons bon espoir que les gouvernements coordonnent leur action pour atténuer les impacts financiers et les impacts sur l'approvisionnement en bois de la protection du caribou », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Alexandre Fréchette.

« Les gouvernements peuvent chacun jouer un rôle pour mitiger les impacts et assurer une bonne concertation des parties prenantes à l'échelle locale, incluant les syndicats, les entreprises, des experts, des groupes environnementaux de défense du caribou et les communautés autochtones », souligne Pascal Loignon, coordonnateur des Métallos pour la région de Québec, du Saguenay ? Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent.

Les Métallos représentent 2500 travailleurs dans le secteur du bois dont un millier sont touchés par la problématique du caribou forestier au Saguenay ? Lac-Saint-Jean et dans la région de Chibougamau-Chapais.

« Lors de la rencontre, qui a été très constructive, nos membres ont témoigné de leur réalité afin d'éclairer les mesures qui seront prises pour la protection du caribou forestier. Le soutien des gouvernements aiderait à mitiger les impacts et maximiser les retombées économiques de l'exploitation forestière, dans le respect de la biodiversité », note Alexandre Fréchette.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 15:19 et diffusé par :