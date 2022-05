Ouverture des bureaux de vote par anticipation le 19 mai dans Nickel Belt





TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le vote par anticipation lors de l'élection provinciale de l'Ontario aura lieu du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Vous trouverez ci-dessous l'adresse des bureaux de vote par anticipation pour la circonscription électorale 071, Nickel Belt :

Du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Aréna Raymond Plourde : 1919, rue Helene, Grand Sudbury ( Ontario ) P3N 1B7

: 1919, rue Helene, Grand Sudbury ( ) P3N 1B7

Centre communautaire T.M. Davies : 325, promenade Anderson, Grand Sudbury ( Ontario ) P3Y 1M8

) P3Y 1M8 Du 21 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Centre de services aux citoyens de Valley East : 4100, promenade Elmview, Grand Sudbury ( Ontario ) P3P 1J7

) P3P 1J7 Du 21 au 27 mai, de 10 h à 20 h :

Centre communautaire de Garson : 100, rue Church, Grand Sudbury ( Ontario ) P3L 1T7

: 100, rue Church, Grand Sudbury ( ) P3L 1T7

Complexe sportif Gerry McCrory Countryside : 235, promenade Countryside, Grand Sudbury ( Ontario ) P3E 6G4

) P3E 6G4 Du 22 au 26 mai, de 10 h à 20 h :

Centre communautaire Dr. Edgar Leclair : 158, rue St. Agnes, Grand Sudbury ( Ontario ) P0M 1B0

: 158, rue St. Agnes, Grand Sudbury ( ) P0M 1B0 Du 24 au 26 mai, de 10 h à 20 h :

Aréna commémoratif Toe Blake : 70, chemin Government, Grand Sudbury ( Ontario ) P0M 1M0

) P0M 1M0

Alban Community Centre : 796 64 Hwy, French River ( Ontario ) P0M 1A0

( ) P0M 1A0 Du 26 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Centre récréatif de Dowling : 79, rue Main Ouest, Grand Sudbury ( Ontario ) P0M 1R0

: 79, rue Main Ouest, Grand Sudbury ( ) P0M 1R0

Centre communautaire de Capreol : 20, avenue Meehan, Grand Sudbury ( Ontario ) P0M 1H0

La liste complète des dates et des lieux de vote par anticipation est aussi disponible à l'adresse elections.on.ca/fr ou sur l'application Élections Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 15:18 et diffusé par :