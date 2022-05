DES LOGEMENTS LOCATIFS ABORDABLES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES À SASKATOON





SASKATOON, SK, le 13 mai 2022 /CNW/ - Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou cognitive ont un meilleur accès à des logements abordables à Saskatoon.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Marv Friesen, député provincial de Riversdale, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), se sont joints à des représentants de la National Affordable Housing Corporation (NAHC) pour célébrer l'inauguration de 14 nouveaux logements à Saskatoon, qui accueilleront 19 personnes.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan versent conjointement 460 000 $ dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan.

Les nouveaux logements sont situés à Willowview Heights, dans le quartier Willowgrove, et à Aspen Heights, dans le quartier Aspen Ridge, à Saskatoon. Aux deux emplacements, des maisons en rangée superposées donnent accès à des logements locatifs abordables aux personnes ayant une déficience cognitive ou intellectuelle. On y trouve des logements de deux et de trois chambres, ce qui permet d'obtenir des services de soutien à domicile, au besoin.

La NAHC s'est associée à Inclusion Saskatchewan et à l'Association canadienne pour la santé mentale afin d'offrir des services de soutien aux locataires. Inclusion Saskatchewan offre des services de soutien aux résidents des ensembles Willowview Heights et Aspen Heights, notamment de l'aide à l'emploi comme la rédaction de curriculum vitae, l'accompagnement professionnel et la planification de carrière. L'Association canadienne pour la santé mentale offre des services de soutien aux résidents d'Aspen Heights, dont des services en santé mentale, des programmes de formation professionnelle et des services d'orientation vers les ressources de santé et de bien-être de la collectivité.

Parallèlement à cette inauguration, des fonds supplémentaires ont été annoncés aujourd'hui pour Oxford House Saskatchewan en vue de l'achat et de la rénovation de cinq maisons individuelles à Saskatoon pour les personnes qui se remettent d'une dépendance. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont versé conjointement 865 000 $ pour la réalisation de ce projet dans le cadre de l'Entente bilatérale Canada-Saskatchewan.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement avec services de soutien pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Lorsque les personnes handicapées ont les mêmes occasions, le même niveau de service et la même qualité de vie que leurs concitoyens et concitoyennes du Canada, c'est l'ensemble de la population qui en profite. L'ouverture de ces 14 logements abordables à Willowview Heights et à Aspen Ridge est un atout de taille pour les familles d'ici, à Saskatoon. Ces nouveaux logements locatifs permettront aux résidents de bénéficier des services de soutien sur place dont ils ont besoin et de trouver un emploi près de leur collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ces nouveaux logements ne représentent pas simplement un chez-soi sûr et abordable; ils offrent également aux locataires un système de soutien, un lien avec la collectivité et une occasion de réaliser leur plein potentiel en mettant à profit toutes leurs compétences. Le modèle de logement de la NAHC aide à éliminer les obstacles auxquels les personnes handicapées sont parfois confrontées lorsqu'elles veulent accéder à un logement. De plus, grâce à la collaboration de partenaires, des services sont offerts aux locataires pour leur permettre de trouver leur place dans la communauté. Ces nouveaux ensembles de logements amélioreront la vie des résidents, de leur famille et de l'ensemble des collectivités de la Saskatchewan. » - L'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

« Nous avons accueilli nos premiers locataires de l'initiative Inclusion Saskatchewan dans leurs nouveaux logements en octobre 2020 et avons dû retarder à plusieurs reprises cette célébration officielle en raison de la pandémie de COVID-19. Nous nous réjouissons d'enfin souligner l'inauguration et le succès de Willowview Heights avec tout le monde ici aujourd'hui. Grâce aux contributions de la SCHL, de la SHC, de la Ville de Saskatoon, d'Inclusion Saskatchewan et de la NAHC, ces nouveaux logements abordables, inclusifs et avec services de soutien pour personnes autonomes ont pu se concrétiser à Saskatoon. Cette initiative inclusive nous montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour créer de nouvelles solutions afin de combler les lacunes en matière de logement abordable dans notre collectivité. Nous espérons pouvoir offrir plus de logements comme ceux-ci à l'avenir. » - Tyler Mathies, premier dirigeant de la National Affordable Housing Corporation

Faits en bref :

La NAHC travaille avec le secteur privé, les administrations locales et les organismes sans but lucratif pour créer des logements abordables partout en Saskatchewan .

. Le financement conjoint de 460 000 $ a été fourni à NAHC dans le cadre de la Saskatchewan Priorities Initiative, qui s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL), pour créer 14 logements à Willowview Heights et Aspen Heights.

Au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , un investissement de 449,9 millions de dollars est prévu au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La Société canadienne d'hypothèques et de logement et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

et la , un investissement de 449,9 millions de dollars est prévu au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La Société canadienne d'hypothèques et de logement et le gouvernement de la ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 15:00 et diffusé par :