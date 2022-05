Ouverture des bureaux de vote par anticipation le 19 mai dans Haliburton--Kawartha Lakes--Brock





TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le vote par anticipation lors de l'élection provinciale de l'Ontario aura lieu du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Vous trouverez ci-dessous l'adresse des bureaux de vote par anticipation pour la circonscription électorale 035, Haliburton--Kawartha Lakes--Brock :

Du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Stanhope Firefighters Community Hall : 1095 North Shore Rd, Algonquin Highlands ( Ontario ) K0M 1J1

) K0M 1J1 Fenelon Falls Community Centre : 27 Veterans Way, Kawartha Lakes ( Ontario ) K0M 1N0

) K0M 1N0 Cavan Monaghan Community Centre : 986 County Road 10, Cavan Monaghan ( Ontario ) L0A 1G0

Du 19 au 26 mai, de 10 h à 20 h :

Filiale 239 de la Légion royale canadienne - Bobcaygeon : 96, rue King Est, Kawartha Lakes ( Ontario ) K0M 1A0

Du 19 au 25 mai, de 10 h à 20 h :

Filiale 135 de la Légion royale canadienne - Beaverton : 517 Mara Rd, Brock ( Ontario ) L0K 1A0

Du 19 au 23 mai, de 10 h à 20 h :

Keith Tallman Memorial Arena : 2256 Loop Rd, Highlands East ( Ontario ) K0L 3C0

Memorial Arena : 2256 Loop Rd, Highlands East ( ) K0L 3C0 Service d'incendie du canton de Brock : 217, rue River, Brock ( Ontario ) L0C 1H0

) L0C 1H0 Pontypool Community Centre : 254, rue John, Kawartha Lakes ( Ontario ) L0A 1K0

Du 20 au 24 mai, de 10h à 20 h :

Filiale 129 de la Légion royale canadienne - Haliburton : 719, rue Mountain, Dysart et autres ( Ontario ) K0M 1S0

Du 20 au 23 mai, de 10 h à 20 h :

CoboconkCommunity Centre : 9 GrandyRd, KawarthaLakes ( Ontario ) K0M 1K0

La liste complète des dates et des lieux de vote par anticipation est aussi disponible à l'adresse elections.on.ca/fr ou sur l'application Élections Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

