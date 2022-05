David Murray de Polytechnique Montréal obtient la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises 2022





QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses Assises 2022, qui se tiennent les 12 et 13 mai à Québec, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a décerné, en partenariat avec Énergir, la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises 2022 à monsieur David Murray, étudiant à la maîtrise en génie des transports à Polytechnique Montréal.

Dans le cadre de son projet de recherche, M. Murray se penchera sur la modélisation de scénarios d'allocation des espaces urbains et de leurs impacts sur le choix modal en transport. Son projet a retenu l'attention des membres du jury pour son caractère innovant et scientifique, ainsi qu'en raison de l'utilité de ses recherches dans la prise de décisions des élues et élus municipaux.

Les membres du jury ont apprécié la qualité et la diversité des projets de recherche proposés. Au total, 14 personnes ont soumis leur candidature cette année. Soulignons que, pour la première fois depuis la création de la bourse il y a trois ans, les dossiers de candidature déposés étaient paritaires.

Les membres du jury ayant participé à l'étude des dossiers sont messieurs Pierre Delorme, professeur honoraire au Département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), Jasmin Savard, directeur général de la Ville de Saint-Lambert et directeur général de l'UMQ de 2013 à 2022, et Louis-Pascal Cyr, directeur des affaires municipales chez Énergir.

« Je suis sincèrement honoré d'être le récipiendaire de la bourse de recherche offerte par l'UMQ en 2022. Cette bourse soutiendra mes études à la maîtrise et me permettra d'entamer mon projet de recherche portant sur les choix d'allocation des espaces urbains. Notamment, mon projet a comme objectif d'outiller davantage les municipalités afin de prendre des décisions plus éclairées quant au choix d'allocation d'un espace de rue à un mode de transport plutôt qu'un autre. Cette bourse démontre sans équivoque que l'UMQ est déterminée à aider les municipalités à faire face aux enjeux liés à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme », a déclaré monsieur David Murray, lauréat de la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises 2022.

« L'UMQ est fière de soutenir à nouveau la relève universitaire et de valoriser la recherche sur des questions stratégiques pour l'avenir de nos municipalités et de nos régions. Dans un contexte où les enjeux de nos sociétés ont surtout des effets à l'échelle locale, il s'avère essentiel de développer des connaissances en matière de politiques publiques permettant de mettre en place des solutions municipales », a ajouté monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

« Encourager la relève fait partie de notre ADN chez Énergir et il était tout naturel de nous associer à l'UMQ pour la remise de cette bourse de recherche. C'est inspirant de voir des jeunes engagés, comme M. Murray, à trouver des solutions innovantes pour mieux outiller les municipalités dans leurs choix. Nous tenons à le féliciter et à l'encourager dans la poursuite de sa maîtrise, puisqu'ensemble nous arrivons à de meilleurs projets pour la société québécoise », a souligné monsieur Éric Lachance, président et chef de la direction chez Énergir.

À propos de la Bourse de recherche UMQ

D'une valeur de 10 000 $ et remise grâce au soutien financier d'Énergir, la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises a été créée en 2019, à l'occasion du centenaire de l'Union. Elle vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises.

Les Assises 2022 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2022 est disponible à municipaldabord.ca. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

