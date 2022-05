Le gouvernement du Canada a à coeur de protéger les Canadiens pendant la saison des feux de forêt de 2022





VANCOUVER, BC, le 13 mai 2022 /CNW/ - Alors que les feux de forêt deviennent de plus en plus fréquents et extrêmes, le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité de la population tout en renforçant l'intervention à long terme du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le nord de l'Ontario, ont discuté des mesures prises jusqu'à maintenant pour soutenir les collectivités touchées par les feux de forêt et des nouvelles mesures prévues pour la saison des feux de forêt de cette année et les saisons à venir.

Les ministres étaient accompagnés de l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique; de la First Nations Emergency Services Society (société des services d'urgence des Premières Nations); du Conseil de la santé des Premières Nations; du First Nations Leadership Council (conseil du leadership des Premières Nations); de Bryan May, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, ainsi que de porte-parole des nations de Squamish et de Tsleil-Waututh.

Soutien aux collectivités touchées par les feux de forêt la saison dernière :

Approximativement 416 millions de dollars octroyés par le gouvernement fédéral en vertu des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) pour le coût des opérations de secours et les frais de reconstruction associés aux feux de forêt de 2021 en Colombie-Britannique, y compris à Lytton.

24 millions de dollars de fonds de rétablissement pour la Première Nation de Lytton, y compris pour 39 logements provisoires.

, y compris pour 39 logements provisoires. De plus, Services aux Autochtones Canada (SAC) soutient financièrement les activités de préparation, de prévention et d'atténuation réalisées par les Premières Nations pour faire face aux feux de forêt et autres urgences partout au pays. En 2021-2022, SAC a versé à cette fin 17,5 millions de dollars.

Réponse en 2021 à 14 demandes de secours de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'Ontario pour la lutte contre les feux de forêt. Le soutien offert comprenait le déploiement de personnel et de ressources des Forces armées canadiennes pour les évacuations et la lutte incendie.

Prochaines étapes pour la saison de 2022 et au-delà :

516 millions de dollars dans le cadre du budget de 2022 pour les collectivités à l'échelle du pays afin de :

former 1?000 pompiers supplémentaires et intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans la gestion des incendies;



aider les provinces, les territoires et les communautés des Premières Nations à acheter du matériel de lutte incendie;



mettre au point un nouveau système satellitaire de surveillance des feux de forêt.

Octroi de plus de 8,4 millions de dollars en 2022 par l'intermédiaire de la First Nations Emergency Services Society pour soutenir la planification, la préparation et la réponse aux situations d'urgence dans les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique.

Engagement à tenir le 10 juin une réunion du comité mixte sur les phénomènes météorologiques extrêmes et la résilience climatique.

Les ministres étaient accompagnés de représentants de Ressources naturelles Canada (RNCan), ainsi que de membres de la First Nations Emergency Services Society. Selon les prévisions actuelles, la situation des feux de forêt pourrait être difficile cet été dans certaines régions du pays. Compte tenu des prévisions de temps chaud et sec, il pourrait y avoir une augmentation des feux dans une grande partie du Canada. RNCan communique publiquement les prévisions pour la saison des feux de forêt avec une transparence totale quant à l'incertitude inhérente à ces prévisions.

Depuis 2019, nous avons investi des sommes importantes dans la prévention et l'atténuation des feux de forêt et dans le rétablissement, le cas échéant. Nous avons, entre autres, octroyé 61 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme d'aide à la gestion des urgences, somme qui est versée directement aux collectivités de la Colombie-Britannique, et 7 millions de dollars en financement propre à GardeFeu pour soutenir la réduction des risques de feu de forêt.

À l'heure actuelle, le Canada élabore sa première Stratégie nationale d'adaptation , en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, les peuples autochtones et d'autres partenaires clés, pour rendre les communautés plus sûres et plus résilientes. Les consultations publiques sur la Stratégie nationale d'adaptation commenceront bientôt, et on prévoit une mise en oeuvre ciblée de la stratégie d'ici l'automne 2022.

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la population canadienne et à collaborer avec chaque ordre de gouvernement en prévision de la saison des feux de forêt de 2022.

«?Nous avons vu les effets dévastateurs que les feux de forêt et les catastrophes naturelles peuvent avoir sur les Canadiens et leurs collectivités, et le gouvernement du Canada est là pour soutenir ces Canadiens et ces collectivités. Nous reconnaissons l'importance de protéger nos collectivités devant des menaces en constante évolution, dont beaucoup sont intensifiées par les changements climatiques. Des mesures préventives contribueront à accroître notre résilience.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

«?L'année dernière, des conditions météorologiques extrêmes ont dévasté la Colombie-Britannique, causant des décès, détruisant des villages et privant de nombreuses personnes de leurs moyens de subsistance. Compte tenu des changements climatiques, chaque ordre de gouvernement et les partenaires de la gestion des urgences doivent prendre des mesures énergiques pour se préparer aux situations d'urgence, y compris aux feux de forêt. Nous devons nous adapter à cette réalité en évolution et renforcer notre capacité collective en matière de préparation et d'intervention. Le gouvernement du Canada est inébranlable dans son engagement de soutenir les Canadiens alors que nous renforçons notre résilience devant les menaces qui pèsent partout au pays.?»

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

«?Les changements climatiques sont là, ils sont réels, et nous devons plus que jamais nous serrer les coudes pour protéger nos populations, nos forêts, notre faune et notre approvisionnement alimentaire contre des étés plus longs et plus chauds. Nous devons saluer les dirigeants et les organisations des Premières Nations pour leur dévouement à leurs communautés alors que nous faisons progresser l'organisation des interventions d'urgence à court et à long terme. Les investissements prévus dans le budget de 2022 feront beaucoup pour placer le savoir autochtone au premier plan de la gestion des urgences, tout en poursuivant notre travail sur la voie de la réconciliation.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le nord de l'Ontario

«?Devant les catastrophes climatiques, aucune collectivité ne peut être laissée pour compte. Tout en nous efforçant de réduire la pollution et de ralentir le rythme des changements climatiques, nous devons nous adapter et nous préparer à leurs impacts. Notre gouvernement élabore donc la toute première Stratégie nationale d'adaptation afin que nous disposions des outils nécessaires pour bâtir un Canada mieux préparé à résister aux assauts des changements climatiques.?»

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

«?À bien des égards, la Colombie-Britannique est en première ligne des changements climatiques au Canada. Il est clair que nous devons tous faire davantage pour assurer la sécurité de nos collectivités et les préparer aux futures saisons de feux de forêt. Nous avons fait de nouveaux investissements importants pour mieux protéger les gens et les collectivités contre les futures catastrophes climatiques. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous épauler dans nos efforts pour améliorer nos infrastructures d'atténuation, notre préparation collective et nos mesures d'intervention.?»

L'honorable Mike Farnworth

Ministre de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique

«?En Colombie-Britannique, les feux de forêt sont de plus en plus violents en raison des changements climatiques. J'ai eu la chance de visiter certains des camps de pompiers du BC Wildfire Service (BCWS) en 2021 et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les feux de forêt peuvent être dévastateurs pour les populations et leurs milieux de vie. Nous transformons le BCWS en service proactif, disponible toute l'année, et nous tâchons d'aider les gens sur le terrain à mieux se préparer aux futurs feux de forêt et à s'en rétablir. Cet investissement du gouvernement du Canada contribuera à l'atténuation des feux de forêt, aux interventions, à la surveillance et, surtout, à la sécurité de la population.?»

L'honorable Katrine Conroy

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

Au cours des cinq dernières années, les accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) ont permis de verser plus de 580 millions de dollars aux provinces et aux territoires. Une somme supplémentaire de 693 millions de dollars a été engagée pour contribuer aux frais d'intervention et de rétablissement découlant des feux de forêt.

Les sommes suivantes ont été décaissées jusqu'à maintenant :

Payé à ce jour

Saskatchewan : 6 892 598 $

Feux de forêt de 2017, 6 892 598 $



Alberta : 323 164 211 $

Feux de forêt de 2016 (Fort McMurray), 307 000 000 $

), 307?000?000 $



Feux de forêt de 2019, 16 164 211 $



Colombie-Britannique : 257 860 792 $



Feux de forêt de juillet 2017, 191 910 549 $





Feux de forêt de 2018, 65 950 243 $



Total : 587 917 601 $

Le budget de 2022 prévoit l'octroi de 24,7 millions de dollars sur cinq ans, dont 5,4 millions de dollars consacrés à la création d'un secrétariat du Conseil privé pour soutenir le ministre de la Protection civile et améliorer la coordination des interventions fédérales.

Le Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) de SAC rembourse aux provinces et aux territoires, ainsi qu'aux Premières Nations et aux tiers fournisseurs de services de gestion des urgences, la totalité des coûts admissibles d'intervention et de rétablissement, y compris les coûts d'évacuation.

Pour demander officiellement l'aide du gouvernement fédéral pour des interventions d'urgence, une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale (DAF). Les DAF suivantes, liées aux feux de forêt, ont été reçues en 2021 :

L'Ontario a présenté deux DAF pour lutter contre les feux de forêt dans le nord-ouest de la province :

du 11 juillet au 12 septembre 2021 : les Forces armées canadiennes (FAC) ont aidé à l'évacuation par voie aérienne de résidents des Premières Nations de Poplar Hill et de Deer Lake;

et de ;



du 19 juillet au 27 août 2021 : les Rangers des FAC ont été déployés pour soutenir les communautés hôtes en matière d'hébergement des personnes évacuées et de services sociaux à la Nation Nishnawbe Aski et aux municipalités locales.



Le Manitoba a présenté deux DAF pour lutter contre les feux de forêt :

du 14 juillet au 10 août 2021 : les pompiers des FAC ont apporté leur soutien dans les régions de l'est, de l'ouest et du nord de la province;





Cette demande a été officiellement prolongée du 10 au 24 août 2021.



La Colombie-Britannique a présenté neuf DAF :

Du 14 juillet au 30 août 2021 : les FAC ont aidé à l'évacuation par voie aérienne à Anaheim Lake; du 31 juillet au 30 août 2021 et du 16 au 30 août 2021; ce soutien a été officiellement prolongé (3 DAF).

du 16 au 30 août 2021; ce soutien a été officiellement prolongé (3 DAF).



Du 5 au 19 juillet 2021 : les FAC ont fourni une aide aérienne au village de Lytton et se sont rapidement déployées dans les zones sauvages au nord de Lytton; cette aide a été officiellement prolongée du 18 juillet au 30 août 2021, du 31 juillet au 30 août 2021 et du 16 au 30 août 2021 (4 DAF).

et se sont rapidement déployées dans les zones sauvages au nord de ; cette aide a été officiellement prolongée du 18 juillet au 30 août 2021, du 31 juillet au 30 août du 16 au 30 août 2021 (4 DAF).





Du 31 juillet au 30 août 2021 : les FAC ont fourni un soutien aux opérations de lutte contre les feux de forêt dans les points chauds de la Colombie-Britannique, sur 240?000 hectares de paysage; du 30 août au 5 septembre 2021, ce soutien a été officiellement prolongé (2 DAF).



Au niveau fédéral, une DAF supplémentaire a été reçue pour l'aide à l'installation. Du 15 au 26 août 2021, les FAC ont fourni à la GRC de l'hébergement au camp de cadets de Vernon pour les membres de la GRC chargés de l'application de la loi dans les zones touchées par les feux de forêt.

Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux collaborent sous l'égide du Conseil canadien des ministres des forêts pour mettre en oeuvre la Stratégie canadienne en matière de feux de forêt afin de renforcer la résilience nationale aux feux de forêt.

Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux collaborent sous l'égide du Conseil canadien des ministres des forêts pour mettre en oeuvre la Stratégie canadienne en matière de feux de forêt afin de renforcer la résilience nationale aux feux de forêt. Des renseignements à jour sur les conditions en matière d'incendie à l'échelle nationale sont fournies au public en tout temps par le Système canadien d'information sur les feux de végétation de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte incendie en dressant des rapports de situation (prévisions météorologiques sur les risques d'incendie, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada, s'engage à apporter son soutien à tous nos partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. Accédez aux dernières prévisions météorologiques sur meteo.gc.ca.

