Cascades publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs





KINGSEY FALLS, QC, le 13 mai 2022 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) (la « Société » ou « Cascades ») chef de file dans la récupération et dans la fabrication de produits verts d'emballage et de papiers tissu, a tenu son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires le 12 mai 2022. Lors de cette assemblée, les treize (13) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires par procuration et par bulletins de vote électronique, comme suit :

Nom du candidat Votes POUR % ABSTENTION % Alain Lemaire 70 095 688 94,33 4 215 477 5,67 Sylvie Lemaire 69 279 130 93,23 5 032 035 6,77 Elise Pelletier 72 776 260 97,93 1 534 905 2,07 Sylvie Vachon 73 769 985 99,27 541 180 0,73 Mario Plourde 73 068 897 98,33 1 242 268 1,67 Michelle Cormier 72 325 239 97,33 1 985 926 2,67 Martin Couture 73 239 665 98,56 1 071 500 1,44 Patrick Lemaire 73 086 150 98,35 1 225 015 1,65 Hubert T. Lacroix 73 772 737 99,28 538 428 0,72 Mélanie Dunn 73 920 098 99,47 391 067 0,53 Nelson Gentiletti 73 246 787 98,57 1 064 378 1,43 Elif Lévesque 72 866 874 98,06 1 444 291 1,94 Alex N. Blanco 74 211 205 99,87 99 960 0,13

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires, tenue le 12 mai dernier, seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

