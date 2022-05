Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une séance d'information technique et une conférence de presse au sujet des prochaines étapes concernant la stratégie nationale d'adaptation du Canada





Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC et MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique bilingue au sujet des prochaines étapes concernant la stratégie nationale d'adaptation du Canada. La séance a pour seul but de communiquer des renseignements généraux sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique sur Zoom



Date : Le lundi 16 mai 2022



Heure : 9 h 30 (HAE)



Lieu : Webinaire sur Zoom

Après la séance d'information technique, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, tiendra une conférence de presse sur le sujet. Le ministre sera accompagné du député de Pierrefonds-Dollard, Sameer Zuberi, et du maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis.

Activité : Conférence de presse



Date : Le lundi 16 mai 2022



Heure : 11 h 10 (HAE)



Lieu : Sur place au chalet du parc des Anciens-Combattants

155, rue Rose

Montréal (Québec)

et sur Zoom

Tant pour la séance d'information technique que pour la conférence de presse, les représentants des médias sont invités à s'inscrire aux webinaires sur Zoom auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le ministre prononcera un discours lors du Symposium sur la stratégie nationale d'adaptation, où se tiendront notamment des tables rondes réunissant des chefs de file des provinces, des territoires, des peuples autochtones et du secteur privé qui mettront en valeur les mesures d'adaptation déployées aux quatre coins du pays. Le symposium est ouvert au public; les représentants des médias peuvent donc s'y inscrire et y assister. Cliquer ici pour l'inscription.

La première table ronde se tiendra à 11 h 40 (HAE) et portera sur les stratégies de leadership des provinces, des territoires, des municipalités et des peuples autochtones pour que la stratégie nationale mène à la prise d'action à l'échelle locale. Le ministre de la Protection civile et président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, l'honorable Bill Blair; le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terry Duguid; ainsi que des ministres provinciaux et territoriaux, des dirigeants autochtones et des représentants municipaux y participeront.

