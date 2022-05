REPLY : le conseil d'administration approuve le rapport trimestriel daté du 31 mars 2022





Aujourd'hui, le conseil d'administration de Reply S.p.A. [EXM, STAR : REY] a approuvé les résultats de l'entreprise au 31 mars 2022.

Depuis le début de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé égal à 440,9 millions EUR, soit une augmentation de 25,1 % par rapport aux données correspondantes de 2021.

Tous les indicateurs sont positifs pour la période. Au premier trimestre 2022, le BAIIDA consolidé a atteint 70,9 millions EUR, contre 59,6 millions EUR en 2021, ce qui représente 16,1 % du chiffre d'affaires.

De janvier à mars, le BAII s'est élevé à 57,7 millions EUR (47,9 millions EUR en 2021), ce qui équivaut à 13,1 % du chiffre d'affaires.

De janvier à mars, les bénéfices avant impôts se sont chiffrés à 59,4 millions EUR (47,6 millions EUR en 2021), ce qui représente 13,5 % du chiffre d'affaires.

Au 31 mars 2022, le groupe affichait une situation financière nette positive de 279,7 millions EUR, contre une situation financière nette positive de 193,2 millions EUR au 31 décembre 2021.

La comparaison avec les chiffres de fin mars 2020 est encore plus contrastée. Au cours de ces 24 derniers mois, le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 39,1 %, le BAIIDA de 48,8 %, le BAII périodique de 51,6 % et les bénéfices avant impôts de 74,9 %. Enfin, la situation financière nette laisse entrevoir un différentiel positif de 120,4 millions EUR.

« Le premier trimestre 2022 a été très positif, à la fois en termes de marges et de croissance du chiffre d'affaires. Ces résultats ont été obtenus grâce à la priorité exclusive que nous accordons aux nouvelles niches technologiques et à la forte efficacité de notre modèle de réseau. L'association de ces deux facteurs nous a permis de poursuivre sur la voie de la croissance malgré les nombreuses incertitudes de ces derniers mois », déclare le président de Reply, Mario Rizzante.

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, la fin de la pandémie et les événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine influencent lourdement les tendances économiques et définissent une dynamique de marché qui dépendra principalement de l'évolution de la crise aux frontières orientales de l'Europe. »

« Pour l'instant, l'avenir reste donc incertain. Dans tous les cas, le processus de transformation vers une nouvelle économie numérique entamé en 2020 ne peut être arrêté et ouvre la voie à de nouvelles possibilités de croissance et de développement pour les entreprises comme la nôtre. Les infrastructures logicielles de communication à grande vitesse, le commerce électronique, les nouvelles expériences numériques immersives et la forte accélération vers l'automatisation et les technologies vertes constituent les éléments clés de l'économie des années à venir », conclut Mario Rizzante.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 154 bis de la loi sur les finances consolidées, le directeur responsable de la rédaction des rapports financiers de l'entreprise, Giuseppe Veneziano, déclare que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse sont fidèles à celles qui figurent dans les registres, livres et documents comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et médias numériques. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens actifs dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, afin de définir et de développer des modèles d'affaires adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Parmi les services proposés par Reply figurent le conseil, l'intégration des systèmes et les services numériques. www.reply.com

