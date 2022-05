Intersolar Europe 2022 : lancement mondial par Trina Solar de solutions et produits photovoltaïques intelligents





Un engagement fort envers la région, avec pour objectif de fournir une énergie à l'épreuve du temps pour l' Europe

MUNICH, 13 mai 2022 /CNW/ - Trina Solar, un chef de file mondial en matière d'énergie photovoltaïque et intelligente, présentera au kiosque A1.370 un large éventail de produits novateurs et de solutions énergétiques intelligentes, lors du salon Intersolar Europe 2022 à Munich, du 11 au 13 mai. Ces lancements mondiaux concernent une nouvelle génération de modules Vertex S et Vertex pour toitures, des solutions TrinaTracker intelligentes pour maximiser le rendement et des systèmes de stockage d'énergie haute performance par Trina Storage. Au même moment, Trina Solar soulignera son 25e anniversaire. Au cours de ses 25 années sur le marché, le strict fabricant a non seulement expédié suffisamment de modules haute performance pour générer plus de 100 GW, mais s'est transformé en chef de file mondial de l'industrie de l'énergie intelligente, présent dans différents secteurs d'activité tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie solaire photovoltaïque.

Nouvel éventail de modules pour toitures : réunir l' Europe sous un même toit

Véritable chef de file du marché européen, Trina Solar a créé un portefeuille de modules pour toitures parfaitement adaptés aux besoins de sa clientèle régionale. La mise à niveau de la gamme actuelle de produits permet d'offrir encore plus de performance tout en conservant un haut degré de compatibilité, non seulement avec les ACS, mais aussi avec les réglementations locales en matière de construction.

Trina Solar lance officiellement sa deuxième génération de modules universels pour toitures Vertex S - d'une capacité de génération allant jusqu'à 430 W - et les modules Vertex 580 W, pour les grands projets commerciaux et industriels. Les nouveaux éléments de la famille G12 (210 mm) sont dotés de cellules innovantes basées sur une nouvelle génération de plaquettes rectangulaires en silicium de 210 mm (G12R), ce qui se traduit par une plus grande efficacité et puissance par rapport à des produits similaires sur le marché. La puissance d'un seul module peut augmenter jusqu'à 30 W.

Et pour étoffer davantage sa gamme pour toitures, Trina Solar lance le nouveau module Vertex S+. Cette solution haut de gamme présente une conception à double vitrage, des cellules Vertex de type n de 210 mm et est conçue pour une compatibilité maximale ainsi qu'une installation facile. Le Vertex S+ est doté d'une garantie prolongée de 25 ans et d'une garantie de performance de 30 ans.

Capacité d'installation augmentée jusqu'à 7 %, pour produire plus d'énergie verte

Les deux modules améliorés présentent un rendement supérieur de 0,2 à 0,3 %, atteignant jusqu'à 21,5 %, tout en offrant une valeur exceptionnelle. La nouvelle génération Vertex S permet d'augmenter potentiellement la capacité d'installation sur les toits résidentiels de 5 à 7 %. Une production d'électricité accrue fait en sorte de mieux répondre aux besoins plus élevés des ménages modernes et à la demande énergétique des véhicules électriques.

Compte tenu de la plus grande capacité de groupement des modules, le coût des câbles PV et des systèmes de montage est plus bas et le temps d'installation est plus court. Parallèlement, les coûts de transport et de stockage sont plus compétitifs, ce qui permet aux promoteurs de réaliser d'importantes économies sur les autres composants du système. Sur les toits commerciaux, on peut économiser jusqu'à 2 % du coût d'investissement initial. Par rapport aux modules de référence de 410 W, chaque conteneur d'expédition peut transporter un plus grand nombre de modules Vertex S 430 W - représentant une capacité de génération supplémentaire de 18,7 kW, pour un total de 402 kW -, ce qui réduit considérablement le bilan d'émissions de CO2.

Cette solution applicable à peu près partout permet aux autorités locales d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Les nouveaux produits sont parfaitement compatibles avec une large gamme d'onduleurs et de systèmes de montage courants.

La nouvelle génération de produits s'adapte à toutes sortes de toits. Avec ces nouvelles mises à niveau, Trina Solar confirme sa position de chef de file pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles, et plus particulièrement sur le marché européen.

Technologie biface : la nouvelle référence pour les systèmes de service public

Les visiteurs trouveront au kiosque de Trina la gamme complète de modules bifaces Vertex de 550 W à 670 W - la nouvelle norme en matière de fiabilité et d'efficacité pour les projets solaires de service public - qui offrent un coût actualisé de l'énergie minimal et un rendement optimal, le tout avec une garantie de performance étendue de 30 ans.

Gonzalo de la Viña, responsable de l'Europe chez Trina Solar, a commenté : « Trina Solar joue un rôle de premier plan dans la région depuis plus de 15 ans déjà, avec plus de 22 GW expédiés sur nos marchés à ce jour. Nous avons créé une équipe impressionnante de plus de 250 employés qui sert tous les grands marchés européens. Une partie de nos produits et solutions a été conçue en Europe, pour l'Europe. Notre équipe européenne affirme sa volonté de promouvoir une approche énergétique durable pour l'Europe. »

