Tecnotree lance sa suite de transformation numérique complète pour les entreprises et les clients de MTN Ghana





Tecnotree, société internationale finlandaise de solutions de transformation numérique pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et de services numériques (DSP), annonce la mise en service de sa pile de transformation numérique pour les entreprises et les particuliers, avec MTN Ghana, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au Ghana comptant plus de 25,3 millions d'abonnés. Cette transformation pour le B2B et le B2C permettra à l'opérateur de réagir rapidement, de répondre aux demandes du marché des entreprises et d'offrir une expérience client améliorée à moindre coût.

Entièrement conforme aux exigences du TM Forum, la suite Digital Transformation Suite 5 de Tecnotree utilise une architecture de microservices avec des capacités intégrées pour l'approbation et le remplacement des prix, l'intégration et la surveillance des états des flux de trésorerie via la vue client à 360 degrés, proposant aux consommateurs et aux entreprises des fonctionnalités d'auto-assistance pour la gestion de leurs comptes, le contrôle de l'intégration, les créations de tickets et les demandes de service. De plus, les processus de saisie et de traitement des commandes sur catalogue fournissent la souplesse nécessaire aux entreprises pour négocier des publicités et des services avec des délais de commercialisation raccourcis pour les clients de MTN Ghana. La suite Digital Transformation Suite 5 de Tecnotree propose également un système de facturation par étapes permettant aux entreprises de reconnaître rapidement les revenus issus d'offres groupées multi-expériences et de prendre des décisions plus éclairées grâce au tableau de bord des opérations commerciales numériques de Tecnotree.

Bernard Acquah, directeur des systèmes d'information de MTN Ghana, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec Tecnotree dans le cadre de notre transformation numérique. MTN Ghana vise à fournir une expérience client fluide et positive favorisée par une prestation de services plus rapide grâce au déploiement de la suite Digital Suite 5 de Tecnotree, conformément à l'explosion de la demande dans le domaine du numérique et à son adoption sur le marché des télécommunications ghanéen. Cette suite nous offrira les outils nécessaires pour réussir notre trajet vers la nouvelle ère des services numériques. »

« Nous sommes ravis d'annoncer ce lancement pour les entreprises et les clients de MTN Ghana et fiers de jouer un rôle central dans leur parcours vers la numérisation et les services avancés. Tecnotree a su redéfinir avec succès ses services d'assistance aux entreprises existants grâce à ses produits et technologies de pointe, permettant d'améliorer le service client et la croissance des revenus. Nos solutions innovantes aideront MTN Ghana à répondre à l'évolution rapide des besoins des consommateurs grâce au développement accéléré de nouvelles offres de services couvrant les exigences de la 5G et de l'IdO », commente Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est la seule solution de gestion commerciale numérique exhaustive pour les fournisseurs de services numériques, avec plus de 40 années de connaissances sectorielles approfondies, d'exécution éprouvée et de capacité de transformation à l'échelle mondiale. Nos produits et solutions se basent sur des technologies open-source et comprennent un éventail complet (de la commande au paiement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les fournisseurs de services télécoms et numériques. Les produits et plateformes Tecnotree accompagnent plus de 800 millions d'abonnés à travers le monde. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.tecnotree.com.

