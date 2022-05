Le gouvernement du Canada lance le troisième appel de propositions dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes





OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille fort pour protéger nos océans et la vie marine qu'ils abritent. Les engins de pêche perdus, abandonnés ou rejetés ? ou engins fantômes, peuvent rester dans nos eaux durant des centaines d'années, nuisant aux mammifères marins, aux pêches et aux habitats. Dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes, le gouvernement du Canada travaille avec l'industrie et d'autres partenaires pour débarrasser nos océans des engins fantômes, et créer de nouvelles solutions pour réduire les débris de pêche.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé que Pêches et Océans Canada a lancé un troisième appel de propositions dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes. Aux termes de ce dernier appel de propositions, le Ministère versera jusqu'à 10 millions de dollars, et au moins 10 % de cette somme sera affectée à des projets dirigés par des organisations et des communautés autochtones.

Depuis 2019, le Fonds pour les engins fantômes a contribué au retrait de plus de 7 300 engins de pêche de nos eaux. Cela représente 1295 tonnes d'engins, soit l'équivalent du poids du patrouilleur de la Garde côtière canadienne, le NGCC Cape Roger. Le Fonds pour les engins fantômes a également aidé à retirer des eaux plus de 150 km de cordage, soit la distance entre Moncton à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

En plus des activités de récupération, le Fonds pour les engins fantômes soutient des projets d'élimination responsable des engins fantômes, d'adoption de nouvelles technologies visant à prévenir les pertes d'engins, et des projets visant à lutter contre les engins fantômes dans les pays en développement.

Vous trouverez plus d'information sur les critères d'admissibilité sur la page Canada.ca/engins-fantomes. La date limite pour soumettre une proposition est le 6 juin 2022 à 23 h 59 (heure normale du Pacifique).

« Dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds pour les engins fantômes, afin que nous puissions poursuivre un excellent travail avec l'industrie et nos partenaires pour nettoyer nos océans. Les engins fantômes résultent souvent involontairement des difficiles conditions météorologiques que nos pêcheurs subissent. Je suis heureuse d'annoncer que le Fonds ne vise pas seulement à retirer les plastiques nuisibles de nos océans, mais aussi à prévenir les pertes d'engins et à les éliminer de manière responsable. J'ai hâte de voir les résultats de cette nouvelle ronde de financement. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Jusqu'à présent, le Fonds pour les engins fantômes a soutenu 49 projets d'une valeur totale de 16,7 millions de dollars au titre de quatre piliers de programme : 1) retrait des engins de pêche fantômes; 2) élimination responsable; 3) adoption et mise à l'essai de technologies visant à prévenir la perte d'engins; 4) leadership international.

Le terme « engins fantômes » désigne des engins perdus, souvent en raison de mauvaises conditions météorologiques, de collisions avec d'autres engins ou d'écueils sur le plancher océanique.

Tous les pêcheurs commerciaux au Canada sont tenus de déclarer les engins perdus à Pêches et Océans Canada . Ces déclarations aident le Ministère et d'autres partenaires à localiser et à retirer les engins perdus de nos eaux et, dans bien des cas, à les retourner à leur propriétaire légitime.

