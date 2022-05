Nouvelle Stratégie nationale québécoise de prévention du suicide - Un pas important pour bâtir un Québec sans suicide





MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) accueille favorablement la Stratégie nationale en prévention du suicide annoncée aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. « Nous sommes très heureux de l'annonce d'aujourd'hui parce que ça démontre une volonté claire de la part du gouvernement du Québec de positionner la prévention du suicide au coeur des priorités d'action de la société québécoise. C'est aussi en quelque sorte une affirmation que chaque vie compte et mérite d'être vécue, malgré les souffrances et les défis qu'elle nous apporte », affirme Jérôme Gaudreault, président-directeur général de l'AQPS.

L'AQPS et ses partenaires réclamaient une nouvelle stratégie depuis plus d'une dizaine d'années, notamment avec la mise en place du Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide. « Une stratégie nationale est une mesure phare identifiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour s'attaquer au problème du suicide. Cela permet de fixer des objectifs communs, de canaliser les efforts de toutes les actions gouvernementales, d'établir des standards de qualité dans l'offre de service et de proposer de nouvelles mesures », souligne M. Gaudreault. « D'ailleurs, la stratégie nationale implantée au Québec au tournant des années 2000 est associée à une baisse très rapide du nombre et des taux de suicide », ajoute-t-il.

« Nous sommes heureux de constater que cette nouvelle stratégie établit une vision claire de ce que doit être la prévention du suicide. On y identifie des objectifs à atteindre, on consolide ou on implante des mesures concrètes réputées efficaces, on se préoccupe non seulement des personnes suicidaires, de celles qui ont fait des tentatives, mais aussi des intervenants et des proches, dont les personnes endeuillées par suicide », poursuit le PDG de l'AQPS.

Afin que cette stratégie porte ses fruits, l'AQPS estime qu'il est important que suffisamment de ressources soient mises à la disposition des organisations qui seront responsables de réaliser les mesures de cette stratégie, tout comme il sera primordial de donner de la marge de manoeuvre et des outils aux communautés afin qu'elles puissent innover, proposer des mesures qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs réalités. « On a bien fait au Québec dans l'implantation de mesures de prévention et nous sommes même reconnus mondialement parmi les sociétés qui ont réussi à lutter efficacement contre le problème. Malgré tout, on perd encore et toujours trois personnes par jour. On doit continuer à soutenir ces efforts, mais si on souhaite un nouvel impact majeur, les milieux plus vulnérables doivent se prendre en main, et nous devons être là pour les soutenir », ajoute M. Gaudreault.

« Soyez assurés que nous serons aux côtés du ministère dans les efforts de réalisation de la stratégie. À l'AQPS, nous croyons qu'il est possible de bâtir un Québec sans suicide. Je suis convaincu qu'on va y arriver le jour où chaque Québécois et Québécoise dira non au suicide, d'abord pour soi-même, puis pour ses proches et pour sa communauté. Cette Stratégie nationale en prévention du suicide est un pas significatif qui nous rapproche de cet objectif », conclut M. Gaudreault.

