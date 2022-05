Avis aux médias - La ministre Bibeau revient sur la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 tenue à Stuttgart, en Allemagne

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, discutera de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 tenue à Stuttgart, en Allemagne lors d'un entretien téléphonique avec les médias. DateLe 14 mai...

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) lance l'appel de projets régionaux dans le cadre du Programme d'aide financière Relève et mise en valeur de la faune (RMVF) 2022-2023. Le programme d'aide financière RMVF s'adresse...

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le 14 mai. « Lors de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous...