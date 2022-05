Pourquoi innovez-vous? Participez à la célébration : La Semaine de l'innovation canadienne, du 16 au 20 mai 2022





OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - La cinquième édition de la Semaine de l'innovation canadienne se tiendra du 16 au 20 mai 2022. Créée par la Fondation Rideau Hall (FRH) en 2018, la Semaine de l'innovation canadienne est une célébration de cinq jours qui reconnaît et encourage l'ingéniosité dans tous les secteurs.

La Semaine de l'innovation canadienne souligne la façon dont nous améliorons nos communautés et notre monde, et inspirons la prochaine génération d'innovateurs. Des organisations et des individus des quatre coins du pays se réunissent en mode numérique pour raconter les histoires d'innovateurs canadiens inspirants et d'innovations qui changent le monde une idée à la fois, en utilisant le mot-clic #SIC22.

Innover, c'est améliorer quelque chose pour avoir une incidence positive. Cette année, la FRH invite les personnes et les organisations à répondre à la question « Pourquoi innovez-vous? » et propose cinq thèmes pour lancer la conversation numérique.

Innover pour mobiliser : Célébrons les innovations portées par la communauté, axées sur l'inclusion et stimulant l'action.

Célébrons les innovations portées par la communauté, axées sur l'inclusion et stimulant l'action. Innover pour inspirer : Reconnaissons de jeunes innovatrices et innovateurs inspirants qui changent le monde, une idée à la fois.

Reconnaissons de jeunes innovatrices et innovateurs inspirants qui changent le monde, une idée à la fois. Innover pour apprendre : Mettons l'innovation à l'avant-plan dans la salle de classe et partageons des ressources destinées aux élèves et aux enseignants et enseignantes.

Mettons l'innovation à l'avant-plan dans la salle de classe et partageons des ressources destinées aux élèves et aux enseignants et enseignantes. Innover pour exceller : Célébrons la plus haute distinction canadienne en matière d'innovation, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation, et des innovations qui ont une incidence positive sur nos vies.

Célébrons la plus haute distinction canadienne en matière d'innovation, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation, et des innovations qui ont une incidence positive sur nos vies. Innover pour rivaliser : Mettons en valeur le dynamique écosystème de l'innovation du Canada et les innovateurs qui rivalisent sur la scène mondiale!

Explorez ces thèmes sur les médias sociaux et lors des événements phares de la FRH :

Innover pour inspirer - Cérémonie de remise des prix nationaux Ingénieux+

Mardi 17 mai à 12 h (HAE) (en anglais seulement)

Ingénieux+ donne aux jeunes du Canada âgés de 14 à 18 ans l'occasion d'innover pour le bien commun, de partager leurs stratégies pour rendre notre monde meilleur et de gagner jusqu'à 10 000 $. Joignez-vous à la Fondation Rideau Hall, à JA Canada, à l'Université du Yukon et à Exploring By The Seat of Your Pants pour découvrir quels jeunes innovateurs remporteront les premiers prix de l'année inaugurale d'Ingénieux+. La cérémonie comprendra également une période de questions avec l'un des lauréats des Prix du Gouverneur général pour l'innovation 2022, Martin Basiri, cofondateur et PDG d'ApplyBoard.

Pour en savoir plus sur l'événement, veuillez consulter le site : https://www.exploringbytheseat.com/awards/ (en anglais)

Innover pour mobiliser - Conversation entre bailleurs de fonds : comment financer les besoins technologiques des organismes communautaires

Mardi 17 mai à 14 h (HAE) (en anglais seulement)

Joignez-vous à nous pour examiner comment les bailleurs de fonds pourraient répondre de manière innovante et audacieuse aux besoins d'inclusion numérique de nos partenaires dans le secteur à but non lucratif. Cette discussion portera sur ce que la communauté des bailleurs de fonds apprend et fait en réponse aux demandes en matière de capacités technologiques et de financement qu'elle reçoit.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter le site : https://www.eventbrite.ca/e/327489719567

Innover pour rivaliser - Les jetons non fongibles : la ruée vers l'or du 21e siècle

Mardi 17 mai à 14 h (HAE) (en anglais seulement)

L'événement est organisé par l'Université de Calgary. Il y sera question des jetons non fongibles (JNF), la dernière application de la technologie blockchain à se généraliser. En 2021, le marché mondial des JNF a connu un pic, atteignant rapidement 41 milliards de dollars US et devenant un énorme succès pour de nombreux artistes, musiciens et créateurs qui ont fait le saut. Dans ce webinaire, les invités expliqueront ce que sont les JNF, ils analyseront les raisons de leur essor, la valeur qu'ils détiennent, ainsi que les politiques et réglementations dont nous pourrions avoir besoin pour protéger la propriété intellectuelle des créateurs.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter le site : https://ucalgary.ca/community/nfts-21st-century-gold-rush.

Innover pour exceller - Cérémonie virtuelle des Prix du Gouverneur général pour l'innovation 2022

Jeudi 19 mai à 15 h (HAE)

Joignez-vous à la Fondation Rideau Hall et à Abdullah Snobar, directeur général de The DMZ et président-directeur général de DMZ Ventures, pour célébrer les six lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de cette année. Ces prix reconnaissent et célèbrent des innovations canadiennes transformatrices d'exception qui ont des retombées positives au Canada et qui inspirent la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter le site : https://www.eventbrite.ca/e/333932429887

Célébrez avec nous les innovateurs canadiens et les innovations qui changent le monde, une idée à la fois. #SIC22

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif indépendant et apolitique établi pour mobiliser les idées, les gens et les ressources partout au pays, afin de puiser dans notre esprit national et de contribuer à la réalisation de nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, afin de relier, d'honorer et d'inspirer la population canadienne dans quatre volets clés, notamment :

Créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation; Promouvoir une culture de l'innovation au Canada ; Élargir le cercle de don et de bénévolat; Bâtir et célébrer l'excellence du leadership canadien et sensibiliser davantage le public à la démocratie canadienne multiforme, en renforçant son engagement à l'égard de celle-ci.

Pour en savoir plus sur la FRH, rendez-vous sur www.rhf-frh.ca et suivez-nous sur Twitter @RideauHallFdn .

