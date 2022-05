Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 10,9 M$ pour soutenir l'intégration des jeunes au marché du travail





QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 10,9 millions de dollars pour appuyer 68 projets visant à aider les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF) dans leur démarche d'intégration au marché du travail.

Les projets, répartis dans l'ensemble des 17 régions du Québec, sont ceux qui ont été retenus dans le cadre d'un appel de projets lancé en octobre 2021 afin d'offrir à cette clientèle des ressources spécifiques. Les initiatives retenues sont des projets régionaux portés notamment par des organismes spécialisés en employabilité qui se consacrent à aider les jeunes de moins de 35 ans qui présentent des difficultés à intégrer le marché du travail et à s'y maintenir. Près de 2?600 jeunes pourront bénéficier des projets retenus, qui viennent élargir l'offre déjà mise en place pour la clientèle âgée de 35 ans et moins.

Le Québec comptait, en 2018-2019, 200?800 jeunes NEEF âgés de 17 à 34 ans, soit 10,9 % de l'ensemble de la population de ce groupe d'âge. Bien que la catégorie des jeunes NEEF couvre tout un éventail de situations, une partie de ces jeunes ont besoin de ressources nécessaires pour favoriser une meilleure participation à la vie socioéconomique québécoise.

« Dans le contexte actuel de reprise économique, l'intégration durable sur le marché du travail des personnes sans emploi est l'un des éléments clés des actions concrètes mises en place par le gouvernement pour contribuer à atténuer les effets de la pénurie de main-d'oeuvre. Les projets retenus offrent des façons originales et stimulantes d'aider nos jeunes à explorer des voies parfois insoupçonnées. Les expériences immersives obtiennent généralement un bon taux de succès. Les organismes jeunesse connaissent leurs jeunes et sont les mieux placés pour les accompagner vers le marché du travail. C'est une formule gagnante. Je suis très satisfait de la richesse des projets retenus et je souhaite bon succès à tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Les projets retenus peuvent débuter dès maintenant et avoir une durée d'intervention d'environ 12 mois.

L'aide financière annoncée répond à plusieurs objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, notamment augmenter l'intégration et le maintien en emploi et développer des approches innovantes.

