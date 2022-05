Pêche à la ouananiche sur le lac Saint-Jean - INVITATION À LA COHABITATION HARMONIEUSE ENTRE LES ADEPTES DE LA PÊCHE SPORTIVE ET LES AUTOCHTONES





SAGUENAY, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sollicite la collaboration des adeptes de la pêche sportive et des Innus de Mashteuiatsh afin d'assurer une cohabitation harmonieuse durant le chevauchement de la pêche sportive à la ouananiche et les activités de pêche traditionnelle des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Innus de Mashteuiatsh).

La pêche à la ouananiche est autorisée à compter du 15 mai 2022 au lac Saint-Jean. Selon le moment du départ des glaces sur le lac Saint-Jean, une période de cohabitation entre les adeptes de la pêche sportive et les Autochtones peut survenir. Le Ministère sollicite la collaboration des adeptes de cette activité et des Pekuakamiulnuatsh afin que le secteur délimité par des bouées sur le lac Saint-Jean pour la pratique des activités de la pêche printanière au filet soit respecté. Ce secteur se trouve sur le lac Saint-Jean tout juste en face de la réserve de Mashteuiatsh.

Pour favoriser la cohabitation harmonieuse et le respect mutuel, le Ministère demande aux adeptes de la pêche sportive de s'abstenir de pêcher dans le secteur balisé afin d'éviter que les leurres de pêche et les moteurs ne s'accrochent aux filets, les endommagent ou les déplacent. Les pêcheurs et pêcheuses pourront toutefois y circuler pour traverser le secteur à vitesse réduite. Il est demandé de conserver une distance sécuritaire avec les bouées blanches qui seront accrochées aux filets.

La collaboration de tous est nécessaire pour assurer que le début de la saison de pêche à la ouananiche est agréable et convivial.

Les adeptes de la pêche sont invités à consulter le https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive afin de connaître les règles qui s'appliquent à la pratique de cette activité.

