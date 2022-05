Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs





GATINEAU, QC, le 13 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le 14 mai.

« Lors de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous célébrons tant le plus petit colibri que la majestueuse Grue du Canada. Les espèces d'oiseaux migrateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains et résilients dans nos communautés et sur notre planète. Les oiseaux sont la voix de la biodiversité, et ils sont une richesse pour les Canadiens.

« Malgré la grande capacité d'adaptation des oiseaux, la science montre des diminutions importantes dans de nombreuses populations d'oiseaux. Il y a aujourd'hui trois milliards d'oiseaux de moins en Amérique du Nord qu'il y a 50 ans. Les activités humaines sont à l'origine de bon nombre de ces disparitions, qui surviennent tout au long du cycle de vie des oiseaux migrateurs.

« Nous devons accélérer nos efforts pour freiner cette catastrophe et renverser la vapeur. Le gouvernement du Canada prend les choses en main en renforçant les mesures de protection des oiseaux migrateurs et en soutenant le travail de nombreux partenaires, dont d'autres gouvernements, des peuples autochtones et des organisations à but non lucratif.

« Ensemble, nous protégeons l'habitat des oiseaux migrateurs. Nous progressons vers la conservation d'un quart des terres, des eaux douces et des océans du Canada d'ici 2025, et de 30 p. 100 d'ici 2030. De 2020 à 2021, le gouvernement du Canada, avec l'aide des provinces et des territoires, a protégé et restauré au moins 48 900 hectares de milieux humides dans le cadre du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Le gouvernement du Canada a investi 2,3 milliards de dollars pour appuyer les objectifs de conservation des habitats, y compris des fonds pour soutenir le leadership autochtone dans la conservation de la nature et des espèces sauvages. Actuellement, 54 projets sont en cours avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour poursuivre l'établissement d'aires protégées et de conservation.

« Comme les oiseaux migrateurs passent une grande partie de leur cycle de vie à l'extérieur du Canada, nous unissons également nos forces à celles d'autres pays pour surveiller les populations d'oiseaux migrateurs et déterminer les sites importants de halte migratoire afin de minimiser les menaces potentielles. De 2018 à 2021, le gouvernement du Canada a engagé 1,2 million de dollars dans des actions internationales de conservation dans 22 pays. En collaborant avec plus de 85 partenaires internationaux, nous avons vu 42 000 hectares d'habitat de haute qualité pour les oiseaux migrateurs préservés, 3 500 kilomètres de littoral conservés et plus de 140 000 arbres plantés.

« Les oiseaux ne s'arrêtent pas aux frontières. Soulignons cette journée spéciale en continuant à travailler main dans la main pour protéger et conserver les populations d'oiseaux migrateurs. »

