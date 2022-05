Un camion électrique entre en action pour desservir l'entrepôt californien de PUMA





La société d'articles de sport PUMA a commencé à utiliser un camion entièrement électrique pour assurer le transport de ses marchandises du port de Los Angeles à son entrepôt californien de Torrance. Cette initiative fait partie de la stratégie de l'entreprise pour réduire les émissions de carbone à tous les niveaux de son activité.

Le camion Freightliner, exploité par NFI, le partenaire de factage de Puma, est un véhicule-test. D'ici le troisième trimestre 2022, cinq camions électriques devraient assurer le transport des marchandises du port à l'entrepôt.

« Pour nous, c'est un grand pas vers une logistique plus propre. Au lieu d'utiliser des camions roulant au GNL ou au diesel propre, nous pouvons désormais transporter les marchandises du port à l'entrepôt sans aucune émission d'échappement », a déclaré Helmut Leibbrandt, vice-président principal de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour les Amériques.

Les camions électriques qui transportent les marchandises du port au centre de distribution de Torrance constituent une nouvelle pièce maîtresse de la stratégie de PUMA visant à réduire les émissions de carbone de l'ensemble de son activité. Le mois dernier, la société avait annoncé avoir réduit de 88 % ses propres émissions et celles de ses achats d'énergie entre 2017 et 2021. Les émissions de CO 2 ont également baissé dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, le volet le plus polluant de son activité, en dépit de la forte croissance du chiffre d'affaires enregistrée au cours de cette période.

« Alors que l'électrique est déjà monnaie courante pour les véhicules particuliers, l'utilisation de camions électriques n'en est qu'à ses débuts », a déclaré John Amato, vice-président principal de NFI. « Nous sommes ravis que PUMA ait choisi de nous rejoindre pour ce projet et que la marque utilise cette nouvelle technologie dans le cadre de son exploitation quotidienne. »

PUMA

