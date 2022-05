Approbation du plan de réhabilitation et de restauration du projet minier Rose lithium-tantale





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 13 mai 2022 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSXV:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (le « Ministère ») a approuvé le plan de réhabilitation et de restauration concernant le projet minier Rose lithium-tantale (le « Projet Rose lithium-tantale » ou le « Projet »).

L'approbation du plan de réhabilitation et de restauration est une condition préalable à l'octroi du bail minier qui sera nécessaire pour aller de l'avant avec le Projet. Le plan de réhabilitation et de restauration contient notamment la description des travaux de réhabilitation et de restauration relatifs au Projet et une estimation détaillée des coûts prévus à engager pour la réalisation des travaux. Maintenant que le plan de réhabilitation et de restauration est approuvé, la Société doit fournir une garantie couvrant les coûts anticipés afin de réalisation les travaux requis dans le cadre de la réhabilitation et du plan de restauration, conformément au calendrier des paiements établis conformément aux lois applicables.

« Nous sommes très heureux de la décision concernant le plan de réhabilitation et de restauration du projet Rose lithium-tantale, qui est une étape nécessaire vers la sécurisation du bail minier », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements.

Avec l'approbation du plan, la Société progresse dans le processus d'approbation global du Projet En août 2021, Critical Éléments a annoncé que le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique avait rendu une décision favorable à l'égard du Projet Rose proposé. Dans une déclaration de décision, qui comprenait les conditions à respecter par la Société, le ministre a confirmé que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte (voir le communiqué de presse de la Société du 11 août 2021, pour plus de détails). La dernière étape du processus d'approbation du Projet Rose est l'achèvement du processus d'autorisation provincial, qui se déroule parallèlement au processus fédéral. Conformément à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), l'évaluation environnementale provinciale est menée conjointement par le Gouvernement de la Nation crie et le Gouvernement du Québec dans le cadre du Comité d'examen des impacts environnementaux et sociaux (« COMEX »). L'évaluation provinciale est déjà bien avancée et a fait l'objet de plusieurs rondes de questions du COMEX et répondues par Critical Elements dans le cours normal du processus. À l'heure actuelle, Critical Elements n'a reçu aucune autre question du COMEX et demeure confiante d'un résultat positif

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne du Projet est estimé à 34,9 % après impôts, avec une valeur actualisée nette estimée à 726 millions de dollars canadiens à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d'hydroélectricité. Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie; la Société travaille à obtenir une approbation similaire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec. La Société a aussi une bonne relation avec la Nation Crie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Patrick Laperrière

Directeur des relations aux investisseurs et développement corporatif

514-817-1119

[email protected]

www.cecorp.ca

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

[email protected]

www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'achèvement du programme d'exploration 2022 et ses objectifs connexes, l'achèvement du processus d'obtention d'autorisation provincial et ses effets positifs potentiels sur la Société et le Projet, la réalisation d'une étude technique pour une usine chimique de production d'hydroxyde de lithium monohydraté de haute qualité, la préparation du terminer les travaux de conception technique de l'usine de traitement et des infrastructures connexes, la mise à jour de l'étude de faisabilité de 2017, les contrats d'achat à terme et les acheteurs des produits de la Société, en obtenant un financement suffisant à des conditions et poursuite des discussions positives et relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Elements ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : résultats du programme d'exploration de 2022 de la Société et effets sur les objectifs énoncés de la Société, résultats de l'étude d'ingénierie pour une usine chimique de production d'hydroxyde de lithium monohydraté de haute qualité, problèmes rencontrés en lien avec les travaux d'ingénierie préliminaires, impact de l'étude de faisabilité mise à jour sur le Projet, la capacité de Critical Elements à obtenir un financement suffisant pour faire avancer et terminer le Projet, les incertitudes associées aux estimations des ressources et des réserves de la Société, les incertitudes concernant l'offre et la demande mondiales de lithium et de tantale et les prix du marché et de vente, les incertitudes associées à la sécurisation des contrats d'achat à terme et des contrats clients, les incertitudes concernant les aspects sociaux, les impacts sur la communauté et l'environnement, les incertitudes concernant les opportunités d'optimisation du Projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de fin d'exercice de la Société daté du 31 août 2021 et d'autres documents d'information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

LA SOURCE : Critical Elements Lithium Corporation

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 09:50 et diffusé par :