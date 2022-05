Changhong se classe parmi les 50 meilleures entreprises de fabrication intelligente de Chine





Sa ligne de production intelligente 5G+Industrial Internet a été un facteur clé de son inclusion dans la liste convoitée

MIANYANG, Chine, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Changhong, l'un des principaux fabricants chinois d'appareils électroménagers, a récemment été sélectionné pour entrer dans la liste des 50 meilleures entreprises de fabrication intelligente de Chine pour sa ligne de production intelligente 5G+Industrial Internet avancée. Cette liste a été publiée conjointement par CIWEEK (une publication de l'Académie chinoise des sciences), l'Institut de recherche eNet et De Ben Management Consulting.

En 2020, la première ligne de production 5G+Industrial Internet de Chine a été mise en service dans l'usine d'écrans intelligents de Changhong. Il s'agit de l'une des lignes de production de personnalisation de masse pour téléviseurs intelligents les plus avancées du pays, permettant l'intégration de chaque étape en un seul flux de travail continu : planification, processus, approvisionnement, matériaux et produits finis, le tout facilité par le suivi et la gestion de l'ensemble du processus de production via des systèmes de contrôle des équipements industriels.

La même année, le centre de fabrication intelligente modulaire de Changhong hors de Chine a été créé. Doté d'un système d'information réunissant une plateforme cloud IoT, du big data, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies de soutien, le centre sert de système de fabrication efficace, flexible et intelligent à la pointe de l'industrie, qui prend en charge la personnalisation de masse du produit final. Cela marque la transformation réussie de Changhong en un fabricant intelligent.

Changhong a commencé à explorer les marchés en dehors de la Chine en 1998. Après l'établissement de son usine de téléviseurs et de climatiseurs en Indonésie en 2000, Changhong a ouvert son usine en République tchèque en 2005, devenant ainsi la première entreprise chinoise d'électroménager à investir de manière indépendante en Europe. En 2011, Changhong a formé un partenariat stratégique avec RUBA Group, le plus grand distributeur d'appareils électroménagers du Pakistan, pour créer Changhong RUBA Company et lancer une coentreprise pour construire une gamme de produits de téléviseurs, de réfrigérateurs et de climatiseurs, réalisant l'aménagement d'une gamme complète de lignes de production d'appareils électroménagers au Pakistan. En 2020, Changhong a achevé l'installation et la mise en service de nouvelles lignes automatisées, ainsi que des essais de production, dans ses principales bases de fabrication à l'étranger, améliorant ainsi considérablement la capacité et l'efficacité des usines.

Au cours des dernières décennies, Changhong a réalisé un épanouissement complet de ses produits, de sa fabrication, de ses technologies et de ses marques grâce à une combinaison d'efforts internes et externes. Jusqu'à présent, elle a établi 13 filiales, trois centres de R&D et cinq bases de production à l'étranger.

À l'avenir, avec l'objectif de rejoindre le Global Lighthouse Network du Forum économique mondial, Changhong entend étendre sa présence dans les chaînes de valeur en amont et en aval, comme les compresseurs de réfrigérateurs et le stockage de données volumineuses, tout en préservant sa domination sur les produits de base tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs et les climatiseurs. En repoussant les limites des technologies clés et fondamentales, en consolidant la fabrication intelligente et en la connectant à la fois au commerce intelligent et à la R&D intelligente, puis en exploitant ces nouvelles technologies pour transformer les opérations commerciales, le développement de produits, la production, la gestion de la qualité et les services aux consommateurs, Changhong redéfinit l'avenir de la fabrication intelligente. Cet avenir sera caractérisé par des améliorations en matière d'efficacité, d'économie d'énergie, de réduction des émissions et d'optimisation des activités.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1815571/Changhong_5A_smart_factory.jpg

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 09:50 et diffusé par :