Gate.io mène un financement de série A de 10 millions de dollars pour Stanhope Financial Group afin de stimuler la croissance





MAJURO, République des Îles Marshall, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io, l'une des premières plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde et leader des plateformes d'actifs numériques, a annoncé que sa société de capital de risque Gate Ventures avait récemment mené un financement de série A de 10 millions de dollars pour </28><29Stanhope Financial Group, une entreprise mondiale de fintech basée en Irlande qui offre aux entreprises une gamme complète de services bancaires. Le financement servira à développer les offres de produits du groupe, à renforcer son équipe de direction, à accroître sa part de marché et à se préparer pour la mise en place du département en charge des actifs numériques de se filiale, SH Digital.

Stanhope Financial Group a connu une croissance substantielle de l'ensemble de ses départements depuis le début de ses activités en octobre 2021. Son département SH Payments, titulaire d'une licence d'établissement de monnaie électronique, propose des services bancaires aux entreprises pour leur permettre d'envoyer et de recevoir de l'argent de façon efficace à l'échelle mondiale. Son département SH Capital permet aux institutions d'accéder à des produits de placement internationaux haut de gamme sur tous les marchés financiers. Sa filiale SH Digital propose de la liquidité et des services de trading en cryptomonnaie. Stanhope Financial Group a obtenu des agréments de la Banque de Lituanie et de l'Autorité des services financiers de Dubaï en tant qu'établissement de services financiers.

Kevin von Neuschatz, PDG de Stanhope Financial Group, a déclaré :

« Notre gamme de services bancaires de niveau 1 a été spécialement conçue pour permettre aux entreprises ambitieuses d'effectuer des paiements plus rapides et plus efficaces, d'accéder à des produits de placement et d'adopter le commerce numérique en toute confiance.

Depuis trop longtemps, les banques et les institutions bien établies négligent les PME à croissance rapide, et nous sommes ici pour changer cela. Cette importante phase de financement servira directement à étendre notre expertise, à développer de nouveaux produits et à offrir aux entreprises un accès à tous les services dont elles ont besoin pour prospérer, mais qui leur ont été refusés. »

Mohit Davar, président exécutif de Stanhope Financial Group, a déclaré :

« C'est une période passionnante pour Stanhope Financial Group, et cet investissement nous permettra d'élargir nos départements clés qui ont déjà fait d'énormes percées sur le marché.

Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier tous les investisseurs, en particulier Gate Ventures, de la confiance qu'ils ont témoignée à l'équipe afin qu'elle continue de mener à bien ses plans stratégiques et de créer une immense valeur actionnariale. »

Kevin Yang, directeur des investissements de Gate Ventures, a déclaré :

« L'accélération de l'adoption de la cryptomonnaie et de la convergence avec les services bancaires traditionnels a amené Gate.io à travailler avec des sociétés innovantes et réglementées comme Stanhope Group afin de développer davantage son portefeuille de produits et de continuer à élaborer des solutions innovantes pour nos clients. »

