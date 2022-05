Avis aux médias - La gouverneure générale effectuera une visite à Toronto





OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, effectueront une visite à Toronto le samedi 14 mai 2022.

Durant la visite, Son Excellence présentera un nouveau guidon aux Queen's York Rangers. En soirée, elle rendra hommage à la célèbre chanteuse inuite Susan Aglukark pour son engagement humanitaire à la cérémonie d'ouverture des prix JUNO 2022 de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), présentée par Ontario Creates.

Toronto

Le samedi 14 mai 2022

13 h

Cérémonie de remise du guidon au lieu historique national de Fort York

Son Excellence présentera le nouveau guidon aux Queen's York Rangers lors d'une cérémonie au lieu historique national de Fort York. À leur arrivée, Leurs Excellences seront accueillies par Son Honneur l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario et colonelle des Queen's York Rangers (1st American Regiment), ainsi que par d'autres dignitaires et des sympathisants du régiment.

Le guidon est un drapeau consacré porté par une unité militaire pour servir de point de ralliement au combat, et représente la pièce prestigieuse de l'unité. Le nouveau guidon des Queen's York Rangers incorpore certains des nombreux honneurs de bataille décernés au régiment, dont cinq nouveaux honneurs : Queenston, Niagara, Détroit, Défense du Canada 1812-1815 et Afghanistan.

Lieu historique national de Fort York, 250, boulevard Fort York, Toronto (Ontario)

M5V 3K9

SÉANCE DE PHOTO

18 h

Présentation du Prix humanitaire 2022 lors de la soirée d'ouverture des prix JUNO 2022

Son Excellence remettra à Susan Aglukark, auteure-compositrice-interprète inuite de renom, le prix humanitaire 2022 pour son engagement soutenu en faveur de l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes dans les communautés autochtones du Nord par le biais de sa Fondation Arctic Rose.

Le prix humanitaire des JUNO récompense les contributions philanthropiques d'artistes et de pionniers de l'industrie canadiens qui ont contribué de manière notable au bien-être de la société. Depuis 2012, Susan Aglukark dirige la Fondation Arctic Rose, une organisation qui soutient les jeunes inuits, métis et membres des Premières Nations en créant des programmes parascolaires axés sur les arts et dirigés par des Autochtones, ainsi que d'autres projets culturels et créatifs stimulants.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT - Soirée d'ouverture des prix JUNO

Liens pour la diffusion en direct : www.CBCMusic.ca/junos , CBC Gem et pages Facebook, Twitter , TikTok et YouTube de CBC Music.

